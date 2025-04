De Esmeraldas a Miami: El truco de Alejandra Jaramillo para un cangrejo perfecto

¿Cómo logra Alejandra Jaramillo un cangrejo perfecto? La presentadora de Siéntese quien pueda en Univisión, Alejandra Jaramillo, reveló sus secretos para cocinar cangrejos, un plato típico de Esmeraldas, en un video de Instagram que conecta con sus raíces ecuatorianas.

Alejandra Jaramillo, conocida como La Caramelo, no solo brilla en la pantalla de Univisión. Esta esmeraldeña de 32 años, radicada en Miami desde hace tres años, lleva el sabor de Esmeraldas en el corazón y en la cocina. En un reciente video en Instagram, compartió su técnica para preparar cangrejos, un manjar que la transporta a su infancia. “Aprendí a comer cangrejo desde chiquita, un tío me enseñó. ¡Es exquisito!”, contó.

Su amor por los mariscos es de toda la vida. “En casa los pedía tanto que mi papá me enseñó a cocinarlos cuando tenía 20 años”, recuerda. Ese legado familiar ahora lo comparte con sus seguidores, mostrando que, aunque vive en Estados Unidos, su alma sigue siendo ecuatoriana.

Alejandra aprendió este truco en familia

Cocinar cangrejos no es tarea fácil, pero Alejandra lo hace ver sencillo. Su primer consejo: agarrarlos por las tenazas. “Tienen hartísima fuerza, te pueden prensar el dedo si no tienes cuidado”, advierte con su característico tono fresco. Luego, su método para sacrificarlos: clavar un cuchillo en el corazón. “No me gusta meterlos vivos a la olla, siento que sufren y desprenden las patas”, explica. Con su técnica, el cangrejo sale entero, listo para el plato.

Este plato, según Alejandra, es pura tradición. “El cangrejo rojo es típico de Ecuador, especialmente en la costa. Lo sacan de los manglares y se prepara de mil formas. Yo hice la versión criolla”, detalló en su publicación. En Esmeraldas, el cangrejo azul es más que comida: es cultura, raíces y orgullo.

Sabor que cruza fronteras

Vivir en Miami no ha alejado a Alejandra de sus tradiciones. “Es una dicha poder comer cangrejos aquí. Me siento más esmeraldeña que nunca”, asegura. Su video no solo muestra su destreza en la cocina, sino también su nostalgia por Ecuador.

Alejandra no es la única famosa que presume su sazón. Otras figuras también han compartido recetas tradicionales en redes, conectando con sus fans a través de la comida. Pero el toque personal de La Caramelo, con su carisma y anécdotas familiares, hace que su video sea especial.

Más que una receta

El video de Alejandra es un homenaje a su tierra y a su familia. “Mi papá me enseñó a prepararlos y nunca se me olvidó”, dice con cariño. Cada paso que comparte lleva una historia: desde las lecciones de su tío hasta las tardes pidiendo cangrejos en casa. Es un recordatorio de cómo la comida une generaciones y mantiene viva la identidad, incluso a miles de kilómetros de Esmeraldas.

En Miami, donde la comunidad latina vibra con sabores de todo el continente, Alejandra ha encontrado su lugar. Cocinar cangrejos no es solo un hobby, es su forma de gritar al mundo que es ecuatoriana y que lleva a Esmeraldas en cada bocado.

Aunque Alejandra no adelantó más recetas, su video deja claro que hay más por venir. Su conexión con los fans a través de las redes es fuerte, y ellos no se cansan de pedirle tips. “Si Ale sube otro video de comida, me mudo a su cocina”, bromeó un seguidor en Instagram. Mientras, La Caramelo sigue conquistando con su sonrisa, su talento y, ahora, su sazón.