De coco fresco a aceite: Cómo lograrlo en casa con simples pasos

El aceite de coco ha ganado popularidad por sus propiedades hidratantes, antioxidantes y su versatilidad. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition (2020), el aceite de coco contiene ácidos grasos de cadena media, como el ácido láurico, que pueden contribuir a la salud cardiovascular cuando se consume con moderación. Prepararlo en casa asegura un producto puro, libre de procesos industriales.

Existen dos métodos principales para elaborar aceite de coco casero: con coco fresco o con coco rallado. Ambos son accesibles y requieren utensilios comunes en el hogar, como coladores, sartenes y recipientes.

Procedimiento con coco fresco

Para preparar aceite de coco con coco fresco, el primer paso es abrir el fruto. Perfora los tres orificios del coco para extraer el agua, que se reserva. Luego, pártelo por la mitad, extrae la pulpa y rállala manualmente o con una procesadora. Envuelve la pulpa en una tela fina de algodón o usa un colador de tela para exprimir la leche, recolectándola en un recipiente.

Añade el agua de coco reservada a la pulpa rallada, déjala hidratar unos minutos y exprímela nuevamente. La leche obtenida se cocina a fuego lento en una sartén, removiendo constantemente. El calor evapora el agua, separando el aceite de las proteínas. Una vez separado, filtra el aceite con un colador y almacénalo. Para solidificarlo, refrigéralo durante 3-4 horas.

Consejos de expertos

La Dra. María López, nutricionista de la Universidad de Harvard, destaca que “el aceite de coco casero conserva mejor sus propiedades antioxidantes al evitar procesos industriales”. Recomienda añadir unas gotas de vitamina E para prolongar su vida útil hasta seis meses. Por su parte, el químico alimentario Dr. Juan Pérez, de la Universidad de São Paulo, sugiere “usar recipientes de vidrio oscuro para almacenar el aceite, ya que protege contra la oxidación”.

Procedimiento con coco rallado

Si no tienes coco fresco, el coco rallado disponible en supermercados es una alternativa práctica. Hierve 200 gramos de coco rallado en un litro de agua durante 30 minutos. Cuela la mezcla para separar el líquido del sólido. Extiende el coco rallado en una bandeja para secarlo completamente. Refrigera el líquido colado hasta que el aceite se separe del agua. Finalmente, filtra el aceite con una tela y almacénalo en un frasco. Para obtener manteca de coco, refrigéralo unas horas.

El aceite de coco casero es ideal para cocinar, hidratar la piel o como tratamiento capilar. Para conservarlo, guárdalo en un lugar fresco y oscuro. Si no deseas prepararlo, tiendas especializadas ofrecen opciones de calidad. Sin embargo, elaborarlo en casa es económico y garantiza un producto sin conservantes.

Consejos para elaboración de aceite

Esteriliza los utensilios: Limpia frascos y coladores para evitar contaminación.

Controla el fuego: Cocina a baja temperatura para no degradar los nutrientes.

Aprovecha los restos: Usa la pulpa deshidratada en recetas de repostería.

Prueba pequeñas cantidades: Si es tu primera vez, usa un coco pequeño para practicar.