Dayanna Monroy brilla con cinco nominaciones al Emmy: Orgullo ecuatoriano

El 24 de noviembre de 2025, Dayanna Monroy, periodista ecuatoriana de Telemundo, competirá por cinco Premios Emmy en Nueva York, tras destacar en Univision con tres galardones en 2024.

Dayanna Monroy, originaria de Quito, ha marcado un hito en la televisión estadounidense al obtener cinco nominaciones para la 53.ª edición de los Premios Emmy, que se celebrará el 24 de noviembre de 2025 en Nueva York. Actualmente en Telemundo, Monroy, de 36 años, consolidó su prestigio tras ganar tres estatuillas en 2024 con Univision 14, en las categorías de Mejor Presentadora en Español, Breaking News y Mejor Cobertura sobre Negocios.

En 2024, Monroy brilló en tres de seis categorías nominadas, destacando su especial sobre fraudes financieros, un trabajo que atesora por su impacto. Tras renunciar a Univision en septiembre de 2024, su paso a Telemundo en San Francisco refuerza su carrera. Reside allí con su esposo, Pablo Pardo, sociólogo español de 34 años.

Trayectoria y desafíos

Monroy comenzó en Ecuador como reportera de 24 Horas en Teleamazonas, donde sus investigaciones sobre corrupción durante la pandemia de COVID-19 le dieron notoriedad. Estas coberturas, que destaparon escándalos, la proyectaron internacionalmente, llevándola a Estados Unidos en 2023.

Las nominaciones de 2025 reconocen su excelencia en periodismo investigativo y presentación. Monroy, quien no ha regresado a Ecuador por inseguridad, expresó a EXTRA en 2024: “He tenido alertas que me piden esperar”. Su pasión por el periodismo, más allá del reconocimiento, la impulsa. “Uno trabaja por la gente, no por premios, pero actuar con respeto trae sorpresas”, dijo.

Los Emmy premian la calidad en producción, dirección y presentación, siendo un referente en la industria. Las categorías de Monroy, aún no detalladas, podrían incluir noticias de última hora o temas financieros. Su logro eleva el perfil del periodismo ecuatoriano.

Monroy ha sido catalogada como un orgullo nacional

En Ecuador, Monroy es un símbolo de éxito. Su transición de Teleamazonas a cadenas como Univision y Telemundo inspira a comunicadores. Su trabajo, visto por millones en EE.UU., aborda temas de impacto social.

Las nominaciones de Monroy resaltan la creciente influencia de los periodistas latinoamericanos en los medios estadounidenses. Su trabajo en Telemundo, centrado en reportajes investigativos, conecta con audiencias hispanas.. Su trayectoria, con escenarios como los Emmy Awards, muestra resiliencia, convirtiéndola en un modelo para futuros periodistas.

Monroy competirá con figuras hispanas de la TV

El reconocimiento llega en un momento de retos para el periodismo en Ecuador, donde la inseguridad afecta a comunicadores. Monroy, desde San Francisco, dedica sus logros a su país.

La ceremonia de los Emmy 2025 será un hito para Monroy, quien competirá con figuras de la televisión hispana. Su trayectoria, desde Ecuador hasta Nueva York, refleja disciplina y pasión. “El periodismo es para servir”, afirmó. Con cinco nominaciones, Monroy sigue siendo un orgullo para Ecuador.