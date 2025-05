Dayanara es la gran ausente: Jombriel, Mar y Andreína van por su galardón en los premios Heat

Los cantantes ecuatorianos Mar Rendón, Andreína Bravo y Jombriel están en Medellín, Colombia, para esta noche ser parte de la gala principal de los Premios Heat 2025, que iniciaron el pasado domingo.

Durante estos primeros días se han desarrollado varios eventos y clases magistrales para conocer a fondo el desarrollo de la industria musical y el proceso de creación de sus distintos personajes.

¿Quiénes son los nominados a los premios Heat?

El pasado 23 de abril, los Heat Latin Music Awards, conocidos popularmente como los Premios Heat, revelaron a sus más de 170 nominados en 29 categorías para la edición de este 2025. El colombiano Beéle lidera la lista este año con siete nominaciones. Tras él se encuentran su compatriota Feid y el puertorriqueño Bad Bunny con seis candidaturas cada uno.

Entre todos estos artistas internacionales nominados se encuentran los nombres de cuatro ecuatorianos: las guayaquileñas Mar Rendón, Dayanara, Andreína Bravo y el esmeraldeño Jombriel.

Mar Rendón está presente en la categoría mejor artista rock, junto a Juanes, Molotov, Airbag y Ela Taubert. Además, su club de fans ‘Los Marcianos’ compite por el trofeo al fandom del año contra los fans de Karol G, Lenny Tavárez, Domelipa y otros.

Jombriel aparece en la lista de artista revelación. Mientras que Dayanara y Andreína Bravo están nominadas en la categoría mejor artista región Andina.

La gran ausente

Dayanara es la gran ausente de la gala de premios, pese a estar nominada. Según se pudo ver en sus redes sociales y confirmó una fuente cercana a la artista, Dayanara se encuentra en Estados Unidos acompañada de su esposo y mánager, Jonathan Estrada.

El motivo es un viaje familiar que había postergado en varias ocasiones por compromisos musicales.

Presentadora en los premios Heat

La ecuatoriana Alejandra Jaramillo, conocida como ‘La Caramelo’, fue anunciada el pasado 13 de abril como una de los presentadores oficiales de los Premios Heat 2025.

Junto a ‘La Caramelo’, también serán presentadores el influencer venezolano Marko, la Miss Venezuela 2021 Amanda Dudamel, la actriz colombiana María Laura Quintero, la actriz dominicana Caroline Aquino y el comunicador dominicano Moisés Salcé.

Brillan en los eventos previos

Durante estos días, los tricolores han participado de entrevistas con medios internacionales. Además, Jombriel y Mar cantaron en los eventos previos, siendo muy aplaudidos.

«Gracias a los medios que me regalaron tanto impulso y cariño. No saben lo feliz que me hicieron sentir», escribió Andreína en redes sociales tras una jornada de entrevistas. Mientras que Mar dijo: «Me encanta poder conversar con medios sobre mi música y todo lo que se viene».

Por su parte, Jombriel dio una entrevista donde lamentó que los artistas ecuatorianos no tenga el suficiente apoyo de empresarios o disqueras.