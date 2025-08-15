COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Guayaquil
Sociedad

Daule se transforma con Vivantino, el centro comercial que unirá a 250 marcas

Con una inversión de USD 95 millones, Nobis Holding de Inversiones, Dibiens y Mobilsol construirán Vivantino, un moderno centro comercial en La Joya, Daule. Con 250 marcas, áreas verdes, zonas gastronómicas y sostenibilidad como eje, el proyecto generará 1.200 empleos en construcción y 1.500 al operar, redefiniendo la experiencia comercial y social de la zona para diciembre de 2026.
En el corazón de La Joya, cantón Daule, un nuevo mall está a punto de transformar el paisaje urbano y comercial de una de las zonas de mayor crecimiento en Ecuador.

Nobis Holding de Inversiones, junto a Dibiens y con la operación de Mobilsol invertirán USD 95 millones en Vivantino. Se trata de un centro comercial que promete ser el nuevo epicentro de entretenimiento, compras y convivencia para miles de familias. La apertura está prevista para diciembre de 2026. Este desarrollo consolidará a Daule como un referente de modernidad y sostenibilidad.

Ubicación y distribución del centro comercial

El lugar está ubicado estratégicamente en el vial 8, conectado al norte con el vial 1 y al sur con la avenida León Febres Cordero. Vivantino se erigirá sobre un terreno de 28.700 m², con una construcción de 74.000 m² distribuida en subsuelo, planta baja y tres niveles superiores.

El complejo albergará más de 250 locales comerciales e islas, un patio de comidas, áreas recreativas, culturales y espacios para eventos sociales y empresariales. Además, contará con 800 parqueos cubiertos, áreas verdes, una terraza activa con zonas deportivas, espacios gastronómicos y áreas para mascotas, integrando experiencias comerciales y sociales en un entorno innovador.

Expertos en arquitectura son los encargados del diseño

Sofía Naranjo, vocera de Vivantino y gerente comercial. indicó que Vivantino es la respuesta al crecimiento de La Joya. “Buscamos un desarrollo urbano inteligente que combine modernidad, sostenibilidad y calidad de vida para los residentes y visitantes”, afirmó.

El diseño, a cargo de expertos en arquitectura, incorpora elementos como un vacío central que aporta amplitud, cubiertas vidriadas para luz natural. Además de vidrios de control solar y luminarias de bajo consumo con un sistema inteligente. Todo esto reduce el impacto ambiental y se alinea con las tendencias globales de sostenibilidad.

Andrea Cueva Mejía, gerente general de Dibiens, subrayó el impacto del proyecto. “No solo construimos un centro comercial, sino un espacio que redefine el estándar de diseño y desarrollo en Daule. Vivantino será un motor de crecimiento económico y social, conectando a la comunidad con oportunidades y experiencias únicas”.

Obra generará 1.200 empleos directos e indirectos

Durante su construcción, el proyecto generará 1.200 empleos directos e indirectos. Pero cuando entre en operación, creará 1.500 plazas en comercios y servicios, consolidándose como un pilar para la economía local.

Sus espacios están diseñados para fomentar la vida activa y el bienestar, con áreas que promueven la interacción social y cultural. La terraza activa, por ejemplo, será un punto de encuentro para familias, con opciones de entretenimiento y actividades al aire libre. Este enfoque integral busca satisfacer las demandas de una zona en plena expansión urbanística, donde las familias buscan alternativas modernas y funcionales.

La iniciativa de este proyecto es de Nobis, Dibiens y Mobilsol. Estas firmas no solo elevan la oferta comercial de Daule, sino que consolidan un modelo de desarrollo sostenible que combina innovación, diseño y responsabilidad ambiental. 

