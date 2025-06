Danny Ramirez, el actor de Marvel que protagoniza el video de “Papasito”, el nuevo tema de Karol G

Karol G lanzó su quinto álbum de estudio, ‘Tropicoqueta’, el pasado 20 de junio, acompañado por el estreno del videoclip del sencillo ‘Papasito’, protagonizado por el actor estadounidense de origen latino Danny Ramírez. La producción audiovisual, ambientada en el estilo del cine mexicano de los años 50, generó gran impacto en plataformas digitales, alcanzando más de 2 millones de visualizaciones en menos de 24 horas y posicionándose como número uno en tendencias de música.

Fusión de sonidos y estética de época

‘Tropicoqueta’ representa una nueva etapa musical para Karol G, donde explora una mezcla diversa de géneros latinoamericanos, desde el techno merengue hasta ritmos tradicionales caribeños. El sencillo principal, ‘Papasito’, es un homenaje visual al cine de oro mexicano, destacando por una dirección artística cuidada y una narrativa inspirada en la sensualidad de los años 50.

La elección de Danny Ramírez como coprotagonista responde tanto a su creciente reconocimiento en la industria del entretenimiento como a su herencia colombo-mexicana, que aporta autenticidad al concepto visual del video. En la trama, Karol G y Ramírez interpretan a una pareja que se conecta a través del baile y las miradas, evocando a los galanes clásicos del cine mexicano.

El videoclip fue dirigido por Pedro Artola, con dirección de fotografía a cargo de Uri Barcelona y vestuario diseñado por Stephania Yepes, todo enmarcado en una propuesta visual nostálgica.

Danny Ramírez: un rostro latino en ascenso en Hollywood

Nacido el 17 de septiembre de 1992 en Chicago, Danny Ramírez es hijo de madre mexicana y padre colombiano. Aunque su primer interés fue el deporte, una serie de lesiones lo llevaron a estudiar actuación en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Su carrera actoral inició con apariciones en series como The Affair y Orange is the New Black.

El reconocimiento internacional llegó en 2021, cuando fue elegido para interpretar a Joaquín Torres, el nuevo Falcon en la serie de Marvel The Falcon and the Winter Soldier. Su participación se extenderá a películas como Captain America: Brave New World (2025) y Avengers: Doomsday (2026). También ha tenido roles destacados en producciones como Top Gun: Maverick (2022) y próximamente en la temporada 2 de The Last of Us (2025).

Su presencia en el videoclip de Karol G ha desatado la emoción de sus fanáticas. En redes sociales se han creado cuentas que publican videos de la trayectoria, pero sobre todo, su lado sensual por el baile con Karol G.

Producción visual y mensaje personal

La artista paisa compartió en redes sociales que ‘Papasito’ está inspirado en íconos como Amanda del Llano y orquestas como Los Melódicos, a quienes dedica el tema. En sus palabras, el sencillo es un “techno merengue venezolano inspirado en una de mis orquestas favoritas y las vocalistas femeninas que pasaron por ahí”.

Un elemento destacado del videoclip es el cameo de la madre de Karol G, Martha Navarro, quien aparece al final en una escena simbólica, abanicando a la “Tropicoqueta”, como gesto de cierre emocional.

Otro aspecto relevante es que ‘Papasito’ marca la primera vez que Karol G canta un sencillo mayoritariamente en inglés. En entrevista con Variety, explicó que escribió y tradujo la letra por sí misma para mantener fidelidad a su manera de expresarse en ese idioma.

Danny Ramirez, un invitado de lujo

Desde su lanzamiento, el videoclip de ‘Papasito’ ha tenido un desempeño destacado en plataformas como YouTube y Spotify, alcanzando los primeros lugares en tendencias musicales y generando conversación en redes sociales. La colaboración entre Karol G y Danny Ramírez ha sido interpretada por críticos como un ejemplo de integración entre música, cine y representación cultural.

La producción resalta por su calidad técnica, uso del lenguaje visual y respeto por las tradiciones estéticas latinoamericanas, lo que consolida a Karol G como una de las artistas más versátiles del panorama musical actual.