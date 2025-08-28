Daniil Medvedev multado con $42.500 tras incidentes en su derrota en el US Open

Daniil Medvedev, ex número uno del mundo, recibió una sanción de $42.500 por la organización del US Open, debido a su conducta antideportiva y maltrato de raqueta durante su derrota en primera ronda ante Benjamin Bonzi el 24 de agosto, en un partido que generó controversia por un retraso de seis minutos tras la intervención de un fotógrafo.

Incidente en el tercer set

El partido, disputado en el Louis Armstrong Stadium, se tornó caótico en el tercer set cuando Bonzi, con ventaja de 5-4 y sirviendo para el partido, falló su primer servicio. Un fotógrafo ingresó accidentalmente a la pista, lo que llevó al juez de silla Greg Allensworth a otorgarle un nuevo primer servicio. Medvedev protestó airadamente, acusando al árbitro de querer “terminar el partido rápido” y gritando: “¿Eres hombre? Se paga por partido, no por hora”.

El ruso incitó al público a abuchear, lo que generó un retraso de seis minutos y cánticos de “segundo servicio”. Bonzi perdió ese punto, y Medvedev ganó el tercer set en un tiebreak (6-7 (5)) y el cuarto set por 6-0. Sin embargo, Bonzi se recuperó en el quinto set, sellando la victoria por 6-3, 7-5, 6-7 (5), 0-6, 6-4 tras tres horas y 45 minutos.

Tras la derrota, Medvedev rompió su raqueta al golpearla repetidamente contra su silla, acción que contribuyó a la sanción de $12.500 por abuso de raqueta, sumada a los $30.000 por conducta antideportiva.

Contexto de la sanción

La multa de $42.500 representa cerca del 38% de los $110.000 que Medvedev recibió como premio por participar en la primera ronda del US Open 2025. El tournament referee Jake Garner aplicó las sanciones conforme al reglamento de Grand Slam, que penaliza el comportamiento antideportivo y el daño a equipamiento. La USTA también revocó las credenciales del fotógrafo involucrado, identificado como Selcuk Acar, quien fue escoltado fuera del recinto por seguridad.

Medvedev anticipó la sanción en su conferencia de prensa. “Voy a recibir una multa grande, así que no hablaré mucho”. Hizo referencia a un incidente previo del tenista Reilly Opelka, quien fue multado por criticar a Allensworth en el Dallas Open 2025, al llamarlo “el peor árbitro del circuito”.

Historial de controversias

Medvedev, campeón del US Open 2021 y finalista en 2023, no es ajeno a las polémicas. En 2019, fue multado con $9.000 en el mismo torneo por gestos obscenos y arrojar su raqueta. Este año, el ruso ha tenido un desempeño irregular en Grand Slams, con salidas en primera ronda en el Abierto de Francia, Wimbledon (también ante Bonzi) y ahora el US Open, tras alcanzar la segunda ronda en el Abierto de Australia.

Bonzi, número 51 del mundo, celebró su victoria como “la mejor de su carrera”. El francés expresó su frustración por el ambiente: “Nunca experimenté algo así. Fue difícil jugar con tanto ruido”. A pesar de los abucheos, logró mantener la compostura para avanzar a la segunda ronda.

Reacciones y consecuencias

La USTA defendió la decisión de Allensworth, argumentando que la interrupción del fotógrafo justificaba el nuevo primer servicio. Taylor Fritz, tenista estadounidense, respaldó la decisión en X, aunque señaló que la pausa prolongada afectó a Bonzi. El francés amenazó con abandonar la pista y pidió la descalificación de Medvedev, pero el partido continuó.

La derrota marca la tercera salida consecutiva en primera ronda de un Grand Slam para Medvedev, quien se despidió visiblemente afectado, permaneciendo en su silla tras destruir su raqueta. La sanción de $42.500 se suma a una temporada complicada para el ruso, cuya conducta sigue generando debate en el circuito profesional.