Daniel Salcedo revela detalles de presunta red delictiva en sistema de salud

Daniel Salcedo, sentenciado por múltiples casos de corrupción, compareció este jueves 17 de julio ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para detallar presuntas redes delictivas en el sistema de salud pública. Acompañado por su abogado Renato Montero Bravo, Salcedo, de 36 años, señaló a figuras como Xavier Jordán y el exlegislador Ronny Aleaga. Ambos vinculados al caso Metástasis, y afirmó que entregará pruebas en 10 días para respaldar sus declaraciones.

La comparecencia, solicitada por Montero Bravo, se enmarcó en una investigación sobre irregularidades en el sistema de salud pública. Salcedo, quien cumple condenas por más de 30 años por delitos como peculado, lavado de activos y fraude procesal, aseguró que Jordán, procesado en el caso Metástasis, acumuló una fortuna de 15 millones de dólares con el respaldo de redes que lo hacían “intocable”. También mencionó al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a Roberto Bunces como parte de un esquema para obtener contratos hospitalarios.

Financiamiento de las campañas políticas

Daniel Salcedo afirmó que recursos entregados a Jordán se destinaron a financiar campañas políticas, incluyendo las del movimiento Revolución Ciudadana, aunque aclaró que no tiene pruebas documentales. “Me los voy a llevar a todos porque este es el momento en que el país debe cambiar”, expresó. Aprovechó para referirse a funcionarios del sistema de salud que, según él, impiden su depuración. Además, vinculó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023 a intentos de silenciar sus denuncias contra Jordán, Aleaga y otros, como Carlos Massuh.

La sesión, realizada en el Salón Tránsito Amaguaña con fuerte presencia policial, generó controversia. La asambleísta Ana Herrera, de Revolución Ciudadana, cuestionó la competencia de la Comisión de Fiscalización para abordar el tema. Argumentando que debería ser tratado por la Comisión de Salud y Deporte. “Esperamos que esto no sea un distractor para tapar casos como Progen y ATM”, afirmó Herrera. Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión y miembro de Acción Democrática Nacional (ADN), defendió la convocatoria, asegurando que la fiscalización no es exclusiva de una sola mesa.

Daniel Salcedo es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía

Salcedo, actualmente recluido en la Cárcel 4 de Quito y parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, ha colaborado previamente en casos como Purga. Allí brindó testimonio anticipado sobre irregularidades en el sistema judicial de Guayas. Durante la comparecencia, prometió entregar en 10 días documentación sobre contratos que beneficiaron a personas como Jordán y Pablo Mendoza. “He sido amigo de Jordán, pero tras atentados en mi contra por dinero, decidí hablar”, afirmó, añadiendo que en Riobamba se ofrecían 300,000 dólares por su vida.