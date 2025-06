Daniel Noboa inicia gira internacional de 16 días por China, España e Italia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emprenderá una gira internacional de 16 días a partir del 22 de junio de 2025, visitando China, España e Italia para cumplir con una agenda oficial y atender asuntos personales. El viaje, el primero de su segundo mandato, incluye reuniones con líderes como Xi Jinping y el Rey Felipe VI, según el Decreto Ejecutivo 40 promulgado el 20 de junio del 2025. La gira, que concluirá el 7 de julio, combina compromisos diplomáticos con un segmento personal en Italia sin costo para el Estado.

El decreto especifica que la comitiva oficial estará integrada por representantes de ministerios, secretarías y entidades del Estado, seleccionados según las competencias relacionadas con la agenda presidencial. La Secretaría General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia será la encargada de notificar a los funcionarios convocados, aunque no se han detallado nombres. Durante el segmento personal del viaje, del 4 al 7 de julio, la comitiva se limitará exclusivamente al jefe de seguridad del presidente, según el documento oficial.

Consolidar la relación bilateral con China

En China, Noboa buscará consolidar la relación bilateral con Xi Jinping, en un contexto donde el comercio con el gigante asiático representa más del 20% de las exportaciones no petroleras de Ecuador, según datos de 2024 del Banco Central. La reunión en España con el Rey Felipe VI, programada en Sevilla, se centrará en un evento de cooperación, aunque no se han revelado detalles específicos. En Italia, los días reservados para asuntos personales no implicarán gastos públicos, lo que refleja un esfuerzo por diferenciar las actividades oficiales de las privadas.

Contexto político y económico

La gira se produce en un momento clave para el gobierno de Daniel Noboa, quien fue reelegido en febrero de 2025 con el respaldo del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). Su administración enfrenta desafíos como el déficit energético, la inseguridad y la necesidad de fortalecer alianzas internacionales para atraer inversión. En 2024, Ecuador firmó acuerdos comerciales con China, lo que incrementó las exportaciones de productos como camarón y banano. Esta visita a China podría consolidar dichos acuerdos y explorar nuevas oportunidades en tecnología y energía.

El viaje también recuerda la gira de 15 días que Daniel Noboa realizó en 2024, antes de su reelección, cuando visitó seis países. Se incluye el Vaticano, España, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Reino Unido y Francia. Aquella agenda incluyó reuniones con líderes como el Papa Francisco y el presidente francés Emmanuel Macron, enfocadas en cooperación y seguridad. El actual periplo, aunque más breve, mantiene el objetivo de posicionar a Ecuador en el escenario internacional. Especialmente tras un 2024 marcado por crisis energéticas y tensiones políticas en la Asamblea Nacional.

Detalles logísticos y transparencia

El Decreto Ejecutivo 40 no especifica el costo total de la gira ni el número exacto de funcionarios que acompañarán a Noboa. Eso ha generado expectativa sobre los detalles que revele la Secretaría General. La Cancillería destacó que las actividades oficiales están diseñadas para “coadyuvar al desarrollo de las prioridades nacionales”. Es decir, como el fortalecimiento del sector energético y la atracción de inversión extranjera. La exclusión de costos públicos en el segmento personal del viaje responde a las críticas recurrentes sobre el uso de recursos estatales en viajes presidenciales.

La gira de Noboa refleja la importancia de la diplomacia en la estrategia de su gobierno para enfrentar los retos económicos y sociales del país. Con un mandato que se extenderá hasta 2029, el presidente busca consolidar alianzas estratégicas en un contexto global competitivo. El resultado de las reuniones en China y España será clave para evaluar el impacto de esta gira en la economía. Es especial para la imagen internacional de Ecuador.