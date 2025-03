Compártelo con tus amigos:

Cynthia Gellibert fue nombrada vicepresidenta el pasado 4 de enero de 2025, vía Decreto del primer mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa.

El presidente Daniel Noboa derogó los decretos en los que nombraba a Cynthia Gellibert como vicepresidenta. Esto, luego de que Verónica Abad se presentó en la Embajada de Ecuador en Turquía, el lunes 17 de marzo.

En el Decreto Ejecutivo 564, el mandatario ecuatoriano agradece los servicios prestados por Gellibert y detalla que la funcionaria seguirá prestando sus servicios como titular de la Secretaría General de la Administración Pública.

Además, en el Decreto Ejecutivo 565, Nombró a Gellibert como delegada del Presidente de la República ante el Comité de Comercio Exterior (COMEX).

Dos decretos de Noboa sobre la vicepresidenta

Noboa derogó los decretos emitidos el 4 de enero y el 23 de enero de 2025.

El primer Decreto designaba a Gellibert como vicepresidenta de la República encargada, luego de que Verónica Abad no viajó a Turquía, pese a la orden presidencial. Mientras que en el segundo, Noboa la ratificó como vicepresidenta, hasta que Abad cumpliera con la disposición y viaje a Turquía.

Abad anunció ayer, a través de un video, que viajó a ese país para cumplir la orden presidencial .

Cabe destacar que antes, el 11 de noviembre de 2024, Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada en medio de su disputa con Abad.

Abad dice que la Vicepresidencia sigue “marcada por una militarización”militarizada”

En el contexto de su viaje, Abad señaló que la situación de la Vicepresidencia sigue marcada por una militarización y procesos administrativos irregulares.

“Pese a que la Vicepresidencia sigue militarizada, en medio de procesos administrativos irregulares y sin contar con Quipux, correo institucional y otras herramientas que me permitan ejercer mis funciones, por mis propios medios me he trasladado a la Embajada de Ecuador en Turquía”, detalló.