El Presidente Daniel Noboa envía una carta al pueblo ecuatoriano, excepto para ” los políticos, ni a los líderes de opinión, ni a la banca”. En ella dice que Ecuador recibirá 1.500 millones de dólares por la exploración del campo Sacha.

La tarde de este miércoles, 5 de marzo, el Presidente Daniel Noboa se pronunció tras diversos cuestionamiento en torno a la exploración del campo petrolero Sacha. Según Noboa, la negociación contempla una prima de 1.500 millones de dólares, dinero que recibiría el Estado ecuatoriano previo a la firma del contrato con la compañía petrolera Sinopetrol.

De acuerdo al primer mandatario, si el país no recibe la garantía por la exploración del campo Sacha, el contrato no se firmará. Noboa destacó la gestión de funcionarios como Inés Manzano, José Julio Neira y Luis Alberto Jaramillo.

Según Daniel Noboa, “la exploración del campo Sacha se mantiene ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes se merecen”. Asimismo, agregó que el dinero que se recibirá será destinado salud y seguridad. Sobre seguridad, aclaró que se invertirá en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

En su carta, la cual expuso que estaba dirigida para el pueblo ecuatoriano, excepto para “los políticos, ni a los líderes de opinión, ni a la banca”, agrega que ” mi familia jamás ha vivido del Estado“. En su misiva también explica que no acostumbra a contestar mentiras, pero que “a la osadía se la tiene que ubicar”.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Esta carta no va dirigida a los políticos, ni a los líderes de opinión, ni a la banca. Esta carta es para el pueblo ecuatoriano, a quienes me debo.

No acostumbro contestar mentiras, peor las que nacen de la desesperación, el odio y la persecución. Pero a la osadía se la tiene que ubicar. Especialmente cuando tocan a la familia de uno.

A diferencia de quienes nos atacan, mi familia jamás ha vivido del Estado. Ni tampoco le ha quitado nada. A diferencia de los máximos representantes de aquellos que sí robaron al país, no vivimos de un sueldo de un partido con fondos estatales, ni somos contratistas tapiñados de Petroecuador. Mi familia no le ha quitado nada al Estado, al contrario, durante la década de la persecución, cuando imperaba el odio, fue el Estado el que intentó quitarle todo a mi familia. Nos quitaron bienes, salud, paz, y más importante que todo: tiempo, que se pudo haber compartido con seres queridos que hoy están muy enfermos, o simplemente ya no están. Mi compromiso como mandante es construir un Ecuador diferente, en el que la transparencia y el bienestar de los ecuatorianos prime por sobre los caprichos de un narcopolítico que sigue empeñado en revivir el pasado. Un Ecuador en el que las decisiones de su mandante sean movidas por lo que necesita el país. La negociación para la exploración del campo Sacha se mantiene ya que las condiciones que conseguimos están a la altura de lo que ustedes se merecen: 1500 millones de dólares como prima, destinados a su seguridad, a su bolsillo, a su salud, a su bienestar. Son 1500 millones para inversión social: la Policía, Fuerzas Armadas, créditos, bonos, y medicina. Son 1500 millones para ti, para tu familia, para esa casa que perdiste, para la medicina que mereces. Como política pública, el 70% de la renta petrolera debe invertirse en el país.

El impulso que le darían a nuestra economía y desarrollo social es lo que muchos quieren evitar, porque te prefieren en la pobreza para explotarte.

Siempre fui claro y frontal, dándole valor al tiempo ya las necesidades urgentes de los ecuatorianos. Si hasta el 11 de marzo, 21:00 no se ha desembolsado la prima, no firmaremos el contrato. El motivo es simple: si no responden con la urgencia que el pueblo ecuatoriano merece, analizaremos otras opciones.

Aplaudo la labor de Inés Manzano, José Julio Neira y Luis Alberto Jaramillo, pues demostraron que se puede trabajar de forma diferente. De forma diferente a los casos de la época del prófugo y Glas, uno por el cual hoy está en la Roca. Hipotecaron Auca y Shushufindi con un préstamo del 19.95 % de interés, hoy, no hipotecamos al país.

Reitero que seguiré dando, no quitando, todo mi esfuerzo y corazón al pueblo que me eligió como su Presidente.

Daniel Noboa Azín Presidente de la República del Ecuador