Damnificados por el invierno esperan los bonos que ofreció el Gobierno

Al menos 2.800 personas resultaron afectadas por el desbordamiento del río Portoviejo, que ocurrió entre el 2 y 3 de abril. Los damnificados habitan en las parroquias Colón, Andrés de Vera, Picoazá, Simón Bolívar y 18 de Octubre. Muchas de esas personas esperan la ayuda que ofreció el Gobierno Central.

La mañana de este lunes, 7 de abril, Carmen Palma acudió a las oficinas del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), en Portoviejo, porque deseaba inscribir a su padre de 70 años como damnificado. Esperó más de tres horas, pero salió decepcionada. «Me dijeron que no me pueden ayudar porque mi papá no consta en el registro social», comentó Palma.

Su padre vive en el sector El Milagro de la parroquia Picoazá y hace unos días su vivienda se inundó por la creciente del río, dejando severos daños en la casa de caña que está en malas condiciones. Aseguró que no recibe ningún beneficio y por eso clama por una ayuda. «Hace dos años le quitaron el bono, he hecho los trámites pero me dicen que tengo que esperar un censo», lamentó.

Pedro Laz, tiene 82 años y vive en este mismo sector de Portoviejo. Por su discapacidad permanece en una silla de ruedas y aseguró que su casa donde vive con su esposa también se inundó y su familia tuvieron que ponerlo a buen recaudo. Laz cobra 100 dólares mensuales por el seguro, pero también desea uno de los beneficios que ha ofrecido el Gobierno.

Damnificados llegan en busca de información por los bonos

Este lunes, los exteriores de las oficinas del MIES lucieron llenas de personas que llegaron de distintas partes de Portoviejo y de otros cantones de Manabí, para conocer los distintos bonos que ofreció el Gobierno. Dolores Cobeña, habitante de la comunidad Santa Martha, de la parroquia Riochico, fue una de las asistentes. Dijo que la respuesta que recibió es que debe esperar hasta el mes de junio. «Me dijeron que estoy registrada, que nos va a llegar la ayuda, pero van por fases», comentó Cobeña, quien aseguró que la última inundación que sufrió su casa fue la del último domingo y ha tenido pérdidas de animales.

José Tuárez, en cambio, es uno de los damnificados de San Clemente, del cantón Sucre. Aseguró que las afectaciones que tuvo ocurrió en febrero y consta en el registro de damnificados y hace unos días recibió la llamada de que podía cobrar el beneficio. «Me acerqué al banco, pero me dijeron que no consto en el sistema, por eso vine a preguntar», comentó.

Gobierno emitió Decretos para entregar ayuda

En marzo, el Gobierno de Ecuador implementó varios bonos económicos para apoyar a las personas afectadas por la temporada invernal, principalmente en provincias como Manabí, Guayas y Los Ríos, con el objetivo de mitigar las pérdidas causadas por inundaciones y deslizamientos.

Entre los programas consta “Ecuatorianos en Acción”, dirigido a personas de 30 a 64 años en ocho provincias en emergencia, incluyendo Manabí. Este bono entrega $ 400 mensuales durante dos meses a quienes no tengan empleo formal ni reciban otras ayudas estatales. Los beneficiarios deben participar en actividades de recuperación, como limpieza o reconstrucción.

Adicionalmente, el Decreto Ejecutivo 576 creó el “Incentivo Emprende”, que ofrece $ 1.000 a emprendedores de la economía popular afectados por las lluvias. En el sector agroproductivo, el bono “Catta” otorga $ 800 por única vez a pequeños y medianos productores con cultivos dañados.

Este mismo decreto promueve un crédito con un anticipo de hasta 12 o 24 meses del Bono de Desarrollo Humano (BDH) para quienes reciben alguna ayuda monetaria por parte del MIES. Quienes se beneficien de los 55 dólares mensuales del BDH, podrán recibir hasta $ 1.320 en este crédito.

El Diario acudió a la Coordinación Zonal del MIES para conocer cuántas personas han sido beneficiadas, pero su principal se encontraba en recorrido y se espera la confirmación de la entrevista.