Daddy Yankee regresa a la música en 2025 con participación en la Semana Billboard de la Música Latina

El regreso de Daddy Yankee a la música ha sido confirmado este miércoles por Billboard, que anunció la participación del artista en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, programada del 20 al 24 de octubre en Miami Beach. El evento marcará el retorno del denominado “Rey del reguetón” tras anunciar su retiro en 2022 y ofrecer un último concierto en diciembre de 2023.

El intérprete de éxitos como Gasolina y Despacito será protagonista del panel “El poder de la reinvención”, una sesión descrita como íntima y reveladora, en la que reflexionará sobre su carrera, la evolución de su arte y los preparativos para su próximo capítulo musical.

Según Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, la presencia de DY “marca otro capítulo trascendental en la historia de la música latina”. La ejecutiva subrayó que su proceso de reinvención resulta inspirador y relevante tanto para artistas emergentes como para nuevas generaciones de fanáticos.

El anuncio de un nuevo inicio

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, anunció su retiro en 2022 tras más de tres décadas de trayectoria. Sin embargo, en julio de 2024 lanzó el sencillo Sonríele, que adelantó su retorno. En paralelo, decidió acortar su nombre artístico a DY, un cambio relacionado con asuntos personales, luego de su divorcio en febrero de 2024 tras casi treinta años de matrimonio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DY (@daddyyankee)

Este anuncio fue interpretado como el inicio de una nueva era musical. El cantante busca redefinir su identidad artística y mantener su vigencia en la industria global. Billboard recalcó que la reaparición de DY se enmarca en un contexto de reinvención, narrativa personal y ambición internacional.

La Semana Billboard de la Música Latina

La Semana de la Música Latina de Billboard, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español, tendrá lugar en el teatro Fillmore Miami Beach. Esta es una ciudad emblemática para la internacionalización de artistas latinos desde hace más de tres décadas.

En la edición 2025, además de DY, participarán reconocidos cantantes y productores como Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa. Se suma Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Ozuna y Venesti.

El evento, que reúne a líderes de la música latina, ejecutivos de la industria y figuras emergentes, se perfila como el escenario en el que DY consolidará oficialmente su regreso tras dos años de retiro.

Una figura clave para la música urbana

Con más de 30 años de trayectoria, Daddy Yankee es considerado uno de los pioneros del reguetón a nivel mundial. Sus producciones impulsaron la internacionalización del género urbano y abrieron las puertas a decenas de artistas en la industria musical latina.

El regreso del cantante, ahora bajo el nombre DY, confirma la vigencia de su influencia y refuerza su papel como referente en la música global. Su participación en la Semana Billboard se perfila como uno de los momentos más esperados del evento. Allí compartirá su visión sobre la reinvención artística y los próximos pasos en su carrera.