La inclusión del juvenil Darwin Guagua en la convocatoria de la selección de Ecuador para las eliminatorias mundialistas genera una ola de críticas. Tanto de expertos como de hinchas, consideran que su presencia en la banca es prematura y su casi debut una burla.

La reciente convocatoria de Sebastián Beccacece a la selección de Ecuador, que incluyó al juvenil Darwin Guagua, ha generado controversia. La inclusión del mediocampista de 17 años en un partido de eliminatorias al Mundial 2026 desató duras críticas. Tanto de periodistas como de hinchas, cuestionan el hecho. Esto, debido a su escasa experiencia en Primera División y su bajo rendimiento actual en las categorías inferiores de Independiente del Valle.

Críticas al proceso de selección

La decisión del entrenador Sebastián Beccacece de convocar a Darwin Guagua a la selección ecuatoriana para el partido contra Venezuela, causó gran revuelo en el mundo del fútbol ecuatoriano. A pesar de su talento reconocido en categorías inferiores, Guagua no ha jugado en la primera división de la LigaPro y su última participación con el equipo Sub-20 fue menos destacada.

Antonio Álvarez, presidente del Barcelona SC, uno de los clubes más importantes de Ecuador, expresó su malestar con la situación. En una fuerte declaración, acusó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de “hacer negocios” con las convocatorias. El directivo señala que hay jugadores de equipos como Barcelona, Emelec y Liga de Quito que, en su opinión, tienen más méritos que Guagua para ser parte de la selección.

La controversia aumenta con las palabras de periodistas

Varios periodistas deportivos también se sumaron a las críticas. Esteban Ávila señaló que la presencia de algunos jugadores en la selección parece depender de su afiliación a determinados clubes, más que de su rendimiento en el campo. Por otro lado, el comunicador Cristian Carrasco calificó la convocatoria de Guagua como una “burla”. Carrasco consideró que no tenía los méritos suficientes para estar en un partido de tal envergadura.

Incluso los hinchas han mostrado su descontento. Diego Terán, un seguidor de la Tri, criticó duramente la decisión de incluir a Guagua, afirmando que si Ecuador hubiera ido ganando por un marcador más amplio, el joven futbolista habría jugado solo por “una cuestión de trámite”.

Argumentos a favor y en contra de Guagua

Mientras los detractores cuestionan la prematura inclusión de Guagua, algunos defienden su potencial. Aunque es cierto que aún no ha jugado en la primera división, su rendimiento en la Copa Libertadores Sub-20 ha sido destacado. Además, su habilidad como volante ofensivo lo convierte en una pieza interesante para el futuro de la selección.

Por otro lado, algunos comunicadores como Andrés Illingworth y Soledad Patiño han criticado la “falta de lógica” en convocar a un jugador que, a pesar de su prometedor futuro, no ha demostrado ser titular en su equipo. Illingworth enfatizó que Guagua, a pesar de ser un buen prospecto, no tiene los méritos para estar en la banca de una eliminatoria mundialista.

En La Tri se pierde la vergüenza

Otro crítico es el periodista Arturo Magallanes: “¿Guagua será una estrella fulgurante? Quizá sí, quizá no. Sin embargo no está en discusión eso. ¡No perdamos el norte! Para llegar a correr , primero se aprende a gatear, luego a caminar. No alteremos el proceso lógico de las cosas”, mencionó. Agregó que “El chico no ha gateado, y casi corre una maratón! Entiendo que alguien quiera normalizar eso (), pero no es correcto! Están perdiendo la capacidad de avergonzarse”, expresó.

La polémica decisión sobre Guagua

La crítica se intensificó cuando el periodista Andrés Ponce compartió una foto en redes sociales en la que se veía a Guagua preparándose para entrar al campo durante el partido contra Venezuela. El cambio fue cancelado poco después, cuando el marcador pasó de 2-0 a 2-1 a favor de Ecuador. Para muchos, este episodio reflejó la falta de seriedad en las decisiones tomadas por Beccacece y la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

La imagen de Guagua en la línea de cambio y las diversas críticas al respecto han generado una discusión más amplia sobre la gestión de las convocatorias en la selección ecuatoriana.