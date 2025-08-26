Cuerpos baleados y desmembrados evidencian el repunte de violencia en Quevedo

En Quevedo preocupa el repunte de la violencia. Entre el domingo 24 y el lunes 25 de agosto, tres hombres fueron asesinados en hechos distintos: dos acribillados con armas de fuego y uno desmembrado, según informó la Policía Nacional, que mantiene investigaciones para determinar vínculos entre los casos.

Nuevo Amanecer: ataque en plena calle

La noche del lunes 25 de agosto, cerca de las 22h00, en el sector Nuevo Amanecer de la parroquia Venus, fue asesinado Daniel José López Tanquino, de 28 años.

El joven recibió más de cinco disparos en el tórax. Su cuerpo quedó tendido en la vereda, mientras los habitantes escuchaban el ruido de motocicletas alejándose. Agentes policiales encontraron en el lugar cuatro indicios balísticos calibre 9 milímetros. Según la institución, la víctima tenía antecedentes por robo.

Un vecino relató: “Escuchamos varias detonaciones y, al salir, vimos a nuestro vecino en el suelo. Solo alcanzamos a escuchar una moto que se iba”. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Quevedo.

Violencia en Quevedo: el torso hallado en el río

Horas antes, en la mañana del lunes, campesinos del sector El Desquite, parroquia Viva Alfaro, hallaron un torso humano flotando en el río. Agentes de la Unidad de Muertes Violentas confirmaron que el cuerpo presentaba amputaciones de cabeza, brazos y piernas.

Un agricultor contó a la Policía que notó un movimiento extraño en el agua y, al acercarse, vio el resto humano. Con temor, lo llevó a la orilla hasta que llegaron las autoridades.

El torso permanece en la morgue de Quevedo, mientras se buscan las demás partes del cuerpo. Este hallazgo ha causado alarma en la comunidad, pues se suma a una serie de crímenes violentos ocurridos en la ciudad.

Otro ataque en la parroquia Venus

La tarde del domingo 24 de agosto, en la calle Mariano Suárez, sector Los Dignificados, asesinaron a Carlos Efraín Villamar Lazo, de 42 años. La víctima recibió disparos en la cabeza, tórax y hombro. En la escena se recogieron seis casquillos calibre 9 milímetros.

Un familiar señaló que Villamar había salido a conversar con amigos cuando dos hombres en motocicleta llegaron y dispararon sin previo aviso.

La violencia no cesó en ese fin de semana. El viernes 23 de agosto, en la parroquia 34 de Mayo, también fue asesinado Marco Antonio Vélez Andrade, de 34 años, en un ataque armado bajo la misma modalidad: sicarios en motocicleta.

Autoridades en alerta por la violencia en Quevedo

Agentes de la Unidad de Muertes Violentas investigan si existe relación entre los asesinatos. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre móviles o autores.

La ciudad de Quevedo atraviesa un repunte en los índices criminales. Según datos de la Policía Nacional, Los Ríos registra cientos de muertes violentas en lo que va del año, con Quevedo como epicentro de homicidios por sicariato.

El uso de motocicletas para ataques armados y la aparición de cuerpos desmembrados son patrones que se han repetido en los últimos meses, vinculados a disputas entre grupos delictivos.