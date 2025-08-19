Cuenca tendrá un clima soleado y temperaturas agradables este martes, 19 de agosto

Este martes 19 de agosto, el clima en Ecuador mostrará condiciones favorables en gran parte del país, con estabilidad en la Costa y un ambiente templado y soleado en muchas ciudades de la Sierra. Cuenca se perfila como una de las ciudades con el clima más agradable del día, presentando cielos despejados, temperaturas moderadas y sin lluvias previstas, ideal para actividades al aire libre.

Cuenca: sol, temperaturas agradables y ambiente estable

En la capital azuaya, se esperan temperaturas que oscilarán entre 7 y 21 °C, con cielo soleado durante la mayor parte del día y 0 % de probabilidad de lluvias. La jornada se presenta estable y templada, lo que favorecerá el turismo, las caminatas al aire libre y las actividades cotidianas de los cuencanos. La sensación térmica será fresca en la mañana y la noche, pero agradable en las horas centrales del día.

El clima seco y soleado también permite realizar trabajos en exteriores, deportes y recorridos turísticos sin preocuparse por precipitaciones. Aun así, se recomienda aplicar protector solar, especialmente durante las horas de mayor radiación, y mantenerse hidratado.

Costa: clima estable y calor moderado

En Portoviejo, el cielo permanecerá nublado, con temperaturas entre 20 y 28°C y 0% de probabilidad de lluvias, mientras que en Manta, el día será parcialmente soleado, con máximas de 26°C y también sin lluvias.

Guayaquil registrará la mayor temperatura de la Costa, con 21 a 31 °C, cielo soleado y 0 % de probabilidad de precipitaciones, ideal para actividades recreativas y turísticas.

Sierra: condiciones agradables con excepción de lluvias aisladas

Quito tendrá un cielo parcialmente soleado, con temperaturas de 8 a 20 °C y 20 % de probabilidad de lluvias, que podrían manifestarse en forma de lloviznas débiles hacia la tarde. El clima será mayormente estable, aunque se aconseja portar un abrigo ligero y un paraguas por precaución.

Radiación solar y recomendaciones

Aunque Cuenca contará con cielo soleado, la radiación UV será moderada a alta. Por ello que se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y cubrirse con sombrero o gorra. Estas medidas son importantes especialmente durante las horas de mediodía, cuando la radiación alcanza su punto máximo.

Para Cuenca, este martes será un día ideal para actividades al aire libre, turismo y ejercicio. En la Costa, las ciudades disfrutarán de estabilidad, mientras que en Quito se recomienda precaución ante la ligera probabilidad de lloviznas. Mantenerse hidratado y protegerse de la radiación solar permitirá aprovechar la jornada con comodidad y seguridad.