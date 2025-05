Cuatro niños quedan huérfanos tras presunto suicidio que genera dudas en Santo Domingo

Una mujer de 27 años fue encontrada sin vida la mañana de este miércoles 21 de mayo en su domicilio, ubicado en la cooperativa Heriberto Maldonado, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Según la versión oficial, se trataría de un presunto suicidio, pero la familia de la fallecida cuestiona esa hipótesis y solicita una investigación a fondo.

Hechos registrados por familiares y vecinos

La mujer fue identificada como Daysi Delgado, madre de cuatro niños de 13, 11, 9 y 3 años. Según declaraciones recogidas en las afueras del Centro Forense de Santo Domingo, fue su esposo quien la encontró suspendida en la vivienda. Afirmó que ella aún pedía ayuda, pero que no logró socorrerla debido al peso del cuerpo.

«Nos dijo que trató de cortar la sábana, que era muy pesada y no pudo levantarla», indicó un familiar directo. No obstante, esa versión no convence a los parientes, quienes manifestaron tener dudas sobre las circunstancias del fallecimiento.

Versiones contradictorias y señales preocupantes

Según la familia, el esposo tenía arañazos visibles en el rostro y brazos. Aunque aseguró que se los hizo al caer, los familiares no descartan que haya habido una discusión o forcejeo. Además, se hallaron picos de botellas rotas en el piso de la vivienda, lo que alimenta más sospechas.

Vecinos del sector reportaron haber escuchado gritos durante la noche, lo que contradice la tranquilidad sugerida por el conviviente. También señalaron que el hombre subió a la losa de la casa y supuestamente se lanzó desde allí, sin sufrir heridas de gravedad.

Un menor fue testigo del presunto suicidio en Santo Domingo

Uno de los puntos más sensibles del caso es que el niño de 3 años, hijo del hombre implicado, estaba en casa en el momento del suceso. La familia afirma que el menor podría haber presenciado momentos clave del incidente.

La familia señaló que el hombre acudió posteriormente a la Fiscalía a presentar una denuncia, aunque no se ha especificado su contenido. Los deudos también manifestaron que Daysi había pedido ayuda anteriormente, y cuestionaron por qué el esposo optó por buscar a su cuñado en lugar de pedir auxilio inmediato a los vecinos.

Investigación en curso y pedido de autopsia por presunto suicidio en Santo Domingo

Las autoridades trasladaron los restos de la mujer al Centro Forense de Santo Domingo, donde realizarán una autopsia legal.

Los familiares esperan el informe para verificar si existían moretones o signos de violencia previos a la muerte.

Las autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre las causas del deceso. El caso permanece bajo investigación, y los familiares exigen que se esclarezca si se trató de un suicidio o si hubo intervención de terceros (5).