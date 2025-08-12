Capturan a cuatro delincuentes por secuestros y robos a mujeres en centros comerciales

Cuatro delincuentes, miembros de una banda delictiva que operaba en taxis cayeron en poder de la Policía. Se trata de cuatro ciudadanos, quienes, según las autoridades, secuestraban y robaban a mujeres. Los hechos se registraban luego que las víctimas tomaban taxis en las afueras de reconocidos centros comerciales, de Guayaquil. Los detenidos, con amplio historial criminal, sustrajeron 8 mil dólares en cuatro casos reportados.

Un operativo liderado por agentes de la Policía Judicial (PJ) culminó con la captura de cuatro hombres acusados de secuestrar y robar a mujeres en los alrededores de centros comerciales. Javier Alvarado, jefe subrogante de la Policía, informó que los delincuentes utilizaban un taxi amarillo legal para engañar a sus víctimas. La banda operaba en el centro y norte de la ciudad, ejecutando al menos cuatro secuestros entre 2024 y 2025.

Cuatro delincuentes con antecedentes por varios delitos

El modus operandi consistía en que uno de los integrantes identificaba a la víctima y la recogía en el taxi. Metros más adelante, dos cómplices subían al vehículo, intimidaban a la víctima y la trasladaban a un automóvil Chevrolet blanco. Por el cementerio general, el taxista detenía la marcha para facilitar el cambio de vehículo.

Las víctimas eran retenidas durante al menos 12 horas, tiempo en el cual los delincuentes las obligaban a entregar las claves de sus teléfonos. Para ello se realizaban transferencias bancarias y agotaban sus recursos económicos. En total, sustrajeron unos 8 mil dólares. A los detenidos se los identificó como Francisco David, de 45 años, con antecedentes penales por varios delitos. Los otros detenidos también registran detenciones anteriores.

Rastrean cuentas a las que se realizaron las transferencias

El operativo de captura se ejecutó tras labores de inteligencia y allanamientos en el sur y norte de la ciudad. Las autoridades retuvieron el taxi amarillo, el Chevrolet blanco y los celulares utilizados por los delincuentes como evidencia. A las víctimas las abandonaban en el sector de la calle 17 y García Goyena, donde dos personas adicionales reportaron haber sido afectadas por la misma banda.

Alvarado indicó que el dinero robado lo transferían a cuentas de otros delincuentes, las cuales están bajo investigación. La Policía coordina con entidades bancarias para rastrear los fondos y determinar las acciones legales a seguir. Los secuestros exprés y robos en taxis son un problema recurrente en varias ciudades de Ecuador. Las autoridades están tras bandas organizadas que aprovechan vehículos legales para cometer delitos. (17)