Cuántas veces ha revertido el Real Madrid un marcador adverso en la Champions League

El Real Madrid perdió 3-0 frente al Arsenal el martes 8 de abril de 2025 en el Emirates Stadium de Londres, en el partido de ida de los cuartos de final de la ChampionsLeague. Este resultado pone en duda su capacidad de remontada en la vuelta, programada para el 16 de abril en el Santiago Bernabéu. También revive el interés por su historial en la competición europea más prestigiosa.

El encuentro de este martes dejó al Madrid con una desventaja significativa tras los goles de Declan Rice (dos tantos de tiro libre) y Mikel Merino. Se trató de un partido donde el equipo de Carlo Ancelotti no encontró respuesta en la segunda mitad. Este marcador adverso plantea un desafío histórico: revertir un 3-0 en una eliminatoria de Champions. A lo largo de su trayectoria en la competición, el club demostró capacidad para superar situaciones complicadas. Los registros muestran que un déficit de esta magnitud es un reto poco común.

Según datos oficiales de la UEFA, el Real Madrid participó en 55 campañas de la Copa de Europa/Champions League hasta 2025, con un total de 15 títulos. En esas ediciones, enfrentó marcadores adversos en múltiples ocasiones, logrando remontadas memorables que consolidan su reputación como el «rey de las remontadas«.

Remontadas destacadas en la historia

Una de las reversiones más icónicas ocurrió en la temporada 1985-86, en la segunda ronda de la Copa de Europa. Tras perder 5-1 ante el Borussia Mönchengladbach en la ida, el Real Madrid ganó 4-0 en la vuelta en el Bernabéu. Avanzó por el valor de los goles fuera de casa (global 5-5). Sin embargo, este caso no replica un 3-0 exacto. En la era moderna de la Champions League (desde 1992), el club protagonizó gestas como la de los cuartos de final de 2021-22 contra el Chelsea. Esa vez cayó 3-1 en la ida y venció 3-2 en la vuelta (global 5-4 tras prórroga).

Otro ejemplo relevante es la semifinal de 2021-22 ante el Manchester City. Después de perder 4-3 en la ida, el Real Madrid se impuso 3-1 en casa (global 6-5 tras prórroga). Avanzó a la final que luego ganó. Estos casos muestran su capacidad para remontar, aunque ningún registro oficial indica que haya revertido un 3-0 en contra en la ida de una eliminatoria europea para ganar la vuelta y clasificar.

Real Madrid: el desafío del 3-0 y su rareza

Históricamente, remontar un 3-0 en Champions League es una hazaña poco frecuente. En la competición, solo tres equipos lo han logrado. El FC Barcelona (2016-17 vs. PSG, 4-0 tras 0-4), el Liverpool (2018-19 vs. FC Barcelona, 4-0 tras 0-3) y el Deportivo La Coruña (2003-04 vs. Milan, 4-0 tras 1-4). El Real Madrid nunca ha estado en esta lista. Su mayor remontada en términos de goles en contra fue el mencionado 5-1 ante el Mönchengladbach, pero el formato y contexto difieren del actual.

En la temporada 1984-85, en octavos de la Copa de la UEFA, perdió 3-0 ante el Anderlecht en la ida y ganó 6-2 en la vuelta (global 6-5). Pero esto no ocurrió en la Champions League. El precedente más cercano en la competición europea principal es el de la temporada 2000-01, cuando cayó 3-0 ante el Bayern Múnich en semifinales y ganó 2-1 en la vuelta, sin lograr clasificar (global 3-2).

El partido ante Arsenal

El 3-0 del Arsenal, con un Real Madrid que perdió a Eduardo Camavinga por expulsión, complica aún más la vuelta. Para avanzar, el equipo necesita ganar por al menos tres goles de diferencia el 16 de abril, una tarea que, según los registros, no ha completado en Champions League con este margen exacto. La eliminatoria sigue abierta, pero la historia indica que el desafío es monumental.