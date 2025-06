¿Cuándo y en qué horarios se jugará la fecha 16 de la Liga Pro?

Desde el sábado 14 hasta el lunes 16 de junio de 2025, se disputará la fecha 16 de la Liga Pro Serie A, dando inicio a la segunda mitad de la Fase Inicial, que consta de 30 jornadas. Este nuevo formato, implementado en la temporada 2025, establece que los 16 equipos se enfrenten dos veces (local y visitante).

Al concluir esta fase, los clubes se dividirán según su posición en la tabla: los primeros seis competirán en un hexagonal por el título y cupos a copas internacionales, los siguientes seis pelearán por un último boleto a la Copa Sudamericana, y los últimos cuatro lucharán por evitar el descenso. La fecha 16 promete partidos vibrantes que podrían empezar a definir el rumbo de los equipos.

Entre los duelos destacados, Delfín SC recibirá a Mushuc Runa el domingo 15 de junio a las 18h00 en el Estadio Jocay de Manta. Los cetáceos, dirigidos por Patricio Urrutia, buscan consolidar su propuesta ofensiva tras mejorar en el manejo del balón y la generación de ocasiones de gol.

Sin embargo, enfrentarán a un Mushuc Runa que, bajo la dirección de Ever Hugo Almeida, se caracteriza por un juego directo y efectivo como visitante, aprovechando velocidad y fuerza.

Otros encuentros clave incluyen Independiente del Valle vs. Libertad (sábado, 14h00), Barcelona vs. Manta (sábado, 16h30), y Vinotinto vs. Liga de Quito (sábado, 19h00). El choque entre Universidad Católica y Emelec fue reprogramado, con fecha por confirmar. El domingo, Técnico Universitario se medirá ante Aucas a las 13h00, mientras que Deportivo Cuenca enfrentará a El Nacional a las 15h30. La jornada cerrará el lunes con el partido entre Orense vs. Macará a las 19h00.

Partidos de la fecha 14 de Liga Pro

Sábado 14 de junio

14h00 Independiente del Valle vs. Libertad

16h30 Barcelona SC vs. Manta

19h00 Liga de Quito vs. Vinotinto FC

Domingo 15 de junio

13h00 Aucas vs. Técnico Universitario

15h30 Deportivo Cuenca vs. El Nacional –

18h00 Mushuc Runa vs. Delfín

Lunes 16 de junio

19h00 Orense vs. Macará

Universidad Católica vs. Emelec (Pospuesto)