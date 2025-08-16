¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

La Ligue 1 de Francia inició este viernes 15 de agosto de 2025 y contará con tres jugadores ecuatorianos: Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez, quienes debutarán entre sábado y domingo en el torneo europeo.

Kendry Páez y Willian Pacho

La temporada 2025-26 del fútbol francés arrancó con la victoria del Rennes sobre el Marsella. Este resultado marcó el inicio de un campeonato que tendrá presencia ecuatoriana destacada. El Marsella podría ser el equipo del ecuatoriano Joel Ordóñez en las próximas horas.

El defensor Willian Pacho, campeón vigente con el Paris Saint-Germain, estrenará el título este domingo frente al Nantes. El zaguero, además, llega motivado tras ganar la Supercopa de Europa con su club.

Por su parte, el joven mediocampista Kendry Páez debutará en Europa con el Racing de Estrasburgo. Tras seis meses de inactividad, el ecuatoriano llegó cedido desde el Chelsea para sumar experiencia en la Ligue 1. Su estreno está programado para el domingo contra el Metz. El joven mediocampista es una de las grandes promesas del fútbol mundial, aunque últimamente había bajado su nivel. Se espera que en Francia logre continuidad.

Regreso de Chávez y protagonismo tricolor

El tercer ecuatoriano confirmado es Jhoanner Chávez, quien continúa en el Lens. El lateral izquierdo, fue considerado pieza clave pero al final de la temporada pasada se lesionó. Ya entrenó con su equipo, pero no está claro si está listo para abrir la temporada este sábado frente al Olympique de Lyon, uno de los equipos históricos de Francia.

La expectativa en torno a Chávez es alta, ya que el jugador fue reconocido la temporada anterior por su regularidad y proyección ofensiva hasta antes de su lesión. El ecuatoriano requiere continuidad para volver a pelear un puesto en la selección de cara al Mundial del 2026.

La Liga francesa y el calendario de Paez, Pacho y Chávez

La Ligue 1 McDonald’s, nombre oficial por patrocinio, es considerada una de las ligas más competitivas de Europa. Para esta temporada, participan 18 equipos y el campeonato se extenderá hasta el 16 de mayo de 2026.

El Paris Saint-Germain, donde juega Pacho, parte como favorito. Sin embargo, clubes como el Marsella y el Lyon intentarán frenar el dominio parisino.

La presencia de tres ecuatorianos en una misma temporada marca un hecho histórico para el fútbol nacional en Francia. El desafío no solo es individual, sino también colectivo, pues cada jugador buscará consolidarse y aportar a su equipo.