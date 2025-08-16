COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

La Ligue 1 comenzó este viernes en Francia y tendrá a tres futbolistas ecuatorianos como protagonistas en esta temporada: Kendry Páez, Willian Pacho y Jhoanner Chávez.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Kendry Páez calentando con la selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece. FOTO: El Diario
Kendry Páez calentando con la selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece. FOTO: El Diario
Kendry Páez calentando con la selección de Ecuador que dirige Sebastián Beccacece. FOTO: El Diario

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Jaime Ugalde

Redacción ED.

Periodista por vocación y profesión. Treinta y cinco años teniendo el privilegio de hacer cobertu... Ver más

[email protected]

La Ligue 1 de Francia inició este viernes 15 de agosto de 2025 y contará con tres jugadores ecuatorianos: Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez, quienes debutarán entre sábado y domingo en el torneo europeo.

Kendry Páez y Willian Pacho

La temporada 2025-26 del fútbol francés arrancó con la victoria del Rennes sobre el Marsella. Este resultado marcó el inicio de un campeonato que tendrá presencia ecuatoriana destacada. El Marsella podría ser el equipo del ecuatoriano Joel Ordóñez en las próximas horas.

El defensor Willian Pacho, campeón vigente con el Paris Saint-Germain, estrenará el título este domingo frente al Nantes. El zaguero, además, llega motivado tras ganar la Supercopa de Europa con su club.

Por su parte, el joven mediocampista Kendry Páez debutará en Europa con el Racing de Estrasburgo. Tras seis meses de inactividad, el ecuatoriano llegó cedido desde el Chelsea para sumar experiencia en la Ligue 1. Su estreno está programado para el domingo contra el Metz. El joven mediocampista es una de las grandes promesas del fútbol mundial, aunque últimamente había bajado su nivel. Se espera que en Francia logre continuidad.

Regreso de Chávez y protagonismo tricolor

El tercer ecuatoriano confirmado es Jhoanner Chávez, quien continúa en el Lens. El lateral izquierdo, fue considerado pieza clave pero al final de la temporada pasada se lesionó. Ya entrenó con su equipo, pero no está claro si está listo para abrir la temporada este sábado frente al Olympique de Lyon, uno de los equipos históricos de Francia.

La expectativa en torno a Chávez es alta, ya que el jugador fue reconocido la temporada anterior por su regularidad y proyección ofensiva hasta antes de su lesión. El ecuatoriano requiere continuidad para volver a pelear un puesto en la selección de cara al Mundial del 2026.

La Liga francesa y el calendario de Paez, Pacho y Chávez

La Ligue 1 McDonald’s, nombre oficial por patrocinio, es considerada una de las ligas más competitivas de Europa. Para esta temporada, participan 18 equipos y el campeonato se extenderá hasta el 16 de mayo de 2026.

El Paris Saint-Germain, donde juega Pacho, parte como favorito. Sin embargo, clubes como el Marsella y el Lyon intentarán frenar el dominio parisino.

La presencia de tres ecuatorianos en una misma temporada marca un hecho histórico para el fútbol nacional en Francia. El desafío no solo es individual, sino también colectivo, pues cada jugador buscará consolidarse y aportar a su equipo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

¿Cuándo juegan los equipos de Willian Pacho, Kendry Páez y Jhoanner Chávez en el fútbol francés?

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Delfín cae 0-3 frente a El Nacional y se complica en el campeonato

Un asteroide del tamaño de un autobús se acerca a la Tierra: ¿hay peligro?

Contrato para instalar las tuberías de agua a las casas en seis parroquias, asciende a USD 15 millones

Exministro Henry Cucalón: “Las leyes del gobierno se convirtieron en un chaulafán”

Viaje frustrado: así una pareja española quedó varada en el aeropuerto por confiar en ChatGPT

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO