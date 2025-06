¿Cuál es la relación real entre Beta Mejía y el hijo de Alejandra Jaramillo?

La relación entre la presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, conocida como ‘La Caramelo’, y el influencer colombiano Beta Mejía es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, un aspecto menos conocido es la conexión que Mejía ha forjado con Sebastián Muñoz, el hijo adolescente de la talento de pantalla.

Beta Mejía y ‘Sebas’ son parceros

En medio de las especulaciones que sugieren que el deportista busca asumir un rol paterno, Beta aclaró la naturaleza de su vínculo con ‘Sebas’ en una entrevista con el programa ‘Los Hackers del Espectáculo’.

“Nos llevamos súper bien, somos unos parceros, y hay mucha complicidad”, afirmó Mejía, destacando la relación de confianza que han construido. “Siempre le digo: ‘¿dónde están? ¿qué necesitas? ¿en qué te ayudo?’… entonces nos estamos cuidando, más allá de todo esto que está sucediendo, estamos aquí para ayudarnos”, agregó, subrayando su disposición de apoyarlo sin imponerse.

Respeto y amistad

Además, lejos de los rumores, Beta Mejía enfatizó que no pretende reemplazar a nadie en la vida de Sebastián. “Él ya tiene un papá, y el papá es excelente, y está ahí para él, y se aman. Yo entiendo esa relación de padre-hijo porque yo tengo a mi papá y tengo esa misma relación”, señaló el influencer.

Asimismo detalló que su enfoque es claro: sumar al entorno familiar de Alejandra Jaramillo desde el respeto y la autenticidad.

“Yo no vine a quitarle el puesto a nadie. Vine a ser un amigo de él, un consejero, y que sepa que si me necesita, mientras esté conmigo, para las que sea”, expresó Mejía, dejando en claro que su prioridad es ser un apoyo para Sebastián sin forzar roles que no le corresponden.

Con estas palabras, Beta Mejía desmiente las especulaciones y revela una relación con Sebastián basada en la camaradería y el respeto mutuo. “Somos una familia y estamos para ayudarnos”, finalizó, destacando el espíritu de unión que prevalece en su dinámica con Alejandra Jaramillo y su hijo.