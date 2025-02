Compártelo con tus amigos:

Una mujer es víctima de extorsionadores y ha recibido amenazas contra su vida y la de su familia vía telefónica.

La pesadilla inició con mensajes y llamadas telefónicas extorsivas pero llegaron hasta el límite de balearle su local comercial. Al inicio, la mujer que es víctima de extorsionadores y vive sola, solía ignorar las llamadas y los mensajes donde amenazaban su vida y la de su familia. Cuenta que optaba por bloquear los números, pero volvían a llamar y a enviar mensajes desde números nuevos.

Uno de los últimos mensajes que recibió la mujer que es víctima de este tipo de delitos fue la fotografía de su hijo con su nombre completo y el lugar donde trabaja.

Así han pasado tres meses, y aún no sabe si denunciar en la Policía lo que le ocurre o no. Hasta la fecha, ha cambiado dos veces de número celular, pensando que así dejaría de recibir llamadas extorsivas, pero no.

“Sonia”, nombre protegido, llegó a pensar que la personas que están intentado extorsionarla viven en su mismo barrio. La semana pasada, su local comercial recibió disparos, y aquello quedó captado en video por los mismos extorsionadores y se lo enviaron como una nueva amenaza.

Hombre o mujer, nadie escapa de los extorsionadores

En el video de apenas unos diez segundos, se ve al hombre pararse de frente al local, hacer los disparos. Cuando termina de disparar se da vuelta y dice: “Crees que estamos jugando”, y así termina el video que no deja dormir a Sonia, la mujer que es víctima de los extorsionadores.

El delito de extorsión ha venido a la alza desde el 2022 en el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó. En este distrito, el año pasado, la Policía detuvo a varias personas señaladas como integrantes de “Los Pepes” que se dedicaban a este delito. Su blanco son principalmentelos comerciantes de la parroquia Eloy Alfaro.

Redacción: La Marea.