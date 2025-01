Compártelo con tus amigos:

Un ciudadano conocido como alias “La Bala” murió brutalmente acribillado en Quevedo, provincia de Los Ríos. El hecho se registró la mañana de este martes 28 de enero del 2025 cuando la víctima se encontraba en compañía de un sobrino, de seis años. La Policía informó que los atacantes utilizaron fusiles para cometer el hecho.

Se trata de Benigno Rafael Véliz Ganchozo, de 38 años, alias ‘La Bala’. Según la Policía, este ciudadano e ra parte de la banda criminal “Los Choneros”, e incluso varios de sus familiares han sido asesinados, entre ellos su esposa. “La Bala” recibió múltiples disparos en el tórax y también en la cabeza, se informó.

El hecho de sangre se registró en el sector Playa Grande de la parroquia Nicolás Infante Díaz, de la ciudad de Quevedo. Moradores del sector indicaron que se escucharon múltiples disparos. Este sector de la urbe quevedeña es onflictivo, según las autoridades.

Alias “la Bala” se movilizaba en una motocicleta,. Él era conocido en la zona por ser integrante de “Los Choneros”. Su muerte, según la Policía, estaría ligada a retaliaciones de poder con otro grupo delictivo. Se conoció que la víctima registraba antecedentes por el delito de asesinato y asociación ilícita.

Agentes de la Policía Nacional fuertemente armados llegaron hasta el sector de Playa Grande acompañados por militares. Allí se realizaron operativos y búsqueda de sospechosos en varios puntos. El cadáver de “La Bala” quedó sobre la calle y sobre un charco de su misma sangre.

Una familiar de la víctima le dijo a la Policía que los sicarios se trasladaban en una motocicleta. A los asesinos no les importó que otras personas estaban en el sector e incluso menores de edad, quienes corrieron para ponerse a buen recaudo.

En noviembre del 2021, a Tania Maribel Salvatierra Saltos, de 34 años, esposa de “La Bala” la asesinaron en una masacre durante el velorio. En aquella ocasión se velaba a Jefferson Goya Mesías, alias el “Enano”, el hecho ocurrió en la zona alta de la parroquia Nicolás Infante Díaz.

Alias “La Bala” ya se había salvado de un atentado

El objetivo del ataque en el velorio era “La Bala”, en ese entonces al sitio llegaron más de 20 hombres, tras lanzar granadas y realizar disparos con fusiles no lograron matarlo. Sin embargo, las víctimas fueron otras cuatro personas, entre ellas su esposa.

Al quedar viuda, “La Bala” se hizo cargo de sus tres hijos, entre ellos dos gemelos quienes ahora quedarán bajo el cuidado de sus abuelos. Ante el hecho violento en el sector Playa Grande, las clases fueron suspendidas ante el temor de que se registren otros ataques armados.

“Tengo un sobrino a quien a veces debo llevar a la escuela y me invade el miedo de que en algún momento vaya a haber algún hecho violento. Hace varios meses me asaltaron cerca de mi casa, ya no se puede vivir en este sector, la gente hasta les quita los detenidos a los policías, se requiere intervención total de este lugar”, dijo una habitante del sector.