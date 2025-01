Compártelo con tus amigos:

Un cargamento de 2,4 toneladas de droga se incautó dentro de un contenedor en el puerto de Posorja. La carga ilícita estaba dentro de un container en la que había cientos de cajas con piñas, informó la Policía Nacional a través de sus cuentas oficiales. El destino final del cargamento era Alemania, según la institución armada.

Se dio a conocer que con la incautación de este cargamento se impidió la distribución de más de 24 millones de dosis de droga en las calles. El operativo se denominó “Ares II Posorja”. Se estableció que el cargamento iba a salir desde el puerto de esta parroquia de Guayaquil, con destino a Europa.

Perros adiestrados de la Unidad Nacional Canina de la Policía Nacional ayudaron a detectar la droga. Según el reporte policial, el cargamento de piñas de exportación habría sido contaminado con el alcaloide. Las investigaciones apuntan ahora para determinar el punto y las circunstancias de la contaminación.

En total, habían 622 cajas en las que se distribuyeron los 2.488 bloques de cocaína que tras ser sometidos a estudios, se confirmó que eran de cocaína. Se confirmó que el peso total de la droga incautada en el puerto de Posorja era de 2,4 toneladas 2 ‘475.560 gramos.

La Policía mencionó que no hay detenidos producto de este decomiso, realizado en la parroquia Posorja, pero si se incautó un celular y varios candados. No obstante, el de este fin de semana no es el primer caso de decomiso de droga en este puerto. Sin embargo en otras ocasiones se ha hallado droga hasta en cajas de banano.

Otro caso anterior en el Puerto de Posorja

En un caso anterior, la Policía Nacional también incautó más de una tonelada de cocaína. Dicho cargamento también tenía como destino Alemania. La droga estaba escondida en un contenedor que tenía banano. Dicho caso también se registró en el Puerto de Posorja.

Tras separar el contenedor para inspección, los agentes encontraron en su interior una tonelada y sesenta kilos de droga. El alcaloide estaba distribuido en 1.066 paquetes rectangulares, que estaban ocultos en las cajas de banano.