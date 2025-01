Compártelo con tus amigos:

Robos y secuestros ocurren a diario, la policía conoce el tema de inseguridad y hay vídeos de como funcionan las bandas delictivas en la Isla Trinitaria.

Dos mujeres solicitan una carrera a un transportista informal con dirección a la Isla Trinitaria. Al llegar al destino, muchos casos los asaltan y secuestran. En otras ocasiones, retienen sus vehículos y los devuelven a los dueños solo si se paga un “rescate”; de lo contrario, los desguazan y venden por piezas en el mercado negro. La crisis de inseguridad se siente con fuerza.

Los robos y secuestros ocurren a diario y bajo la misma modalidad. Cuando los carros llegan al final de su trayecto, más de diez delincuentes los esperan y los atacan con pistolas, cuchillos y objetos contundentes. Con insultos y amenazas, someten violentamente a los conductores y luego contactan a sus familiares. Los antisociales exigen altas sumas de dinero para la liberación del conductor o del vehículo. Además, sustraen el dinero y las pertenencias del chofer.

Si los conductores tienen cuentas habilitadas en sus teléfonos celulares, los obligan a transferir dinero a otras cuentas. Si el conductor no coopera, lo someten a violencia física y psicológica.

La inseguridad, los robos y secuestros se ven en vídeos

La policía tiene conocimiento de estos eventos en la Isla Trinitaria gracias a los casos reportados y a la existencia de vídeos que muestran cómo actúan los delincuentes. En varios de ellos, incluso se puede observar el rostro de los perpetradores de los robos y secuestros. Pero según los ciudadanos, no se actúa con la suficiente fuerza para detener a los autores de estos hechos que incrementan la inseguridad.

Video: Cámaras se de seguridad captaron cómo atacan a taxistas en la Isla Trinitaria, Guayaquil.

En redes sociales también circulan imágenes de lo que sucede. Se puede observar claramente una acción coordinada que permite a los antisociales actuar justo cuando los vehículos reducen la velocidad para dejar a las pasajeras.

Un lugar ligado a invasiones y pobreza que cae en la inseguridad

La Isla Trinitaria es un populoso sector en el sur de la ciudad de Guayaquil, que fue rellenado e invadido para permitir asentamientos irregulares impulsados por traficantes de tierras. El sector está rodeado del Estero Salado y atravesado por la vía Perimetral. Esta arteria vial se construyó bajo el concepto de autopista en 1987, durante la presidencia de León Febres Cordero. Esta vía es una de las principales arterias de la ciudad más poblada de Ecuador, con una extensión de 27 kilómetros.

La Perimetral inicialmente cruzaba zonas no pobladas, ya que fue concebida para desviar el tráfico de los camiones de carga que salían del puerto. Rápidamente se convirtió en un lugar peligroso, donde las bandas criminales abandonaban cuerpos sin vida. Con el paso de los años, alrededor de la vía se asentaron invasiones de tierras y nacieron grandes barrios pobres con escasos servicios básicos. La llegada de población hizo que ya no se abandonen cadáveres, pero otro tipo de violencia se apoderó del sector. Entre los problemas se destacan el consumo y tráfico de drogas, el arribo de delincuentes ha traído como consecuencia los robos, secuestros y extorsiones.

Pese a eso, en La Isla Trinitaria se asentaron miles de personas, especialmente afrodescendientes, que por falta de ingresos y necesidad pagaron bajos precios por terrenos sin respaldo legal y sin documentos.

Se crearon cooperativas y precooperativas para defender los territorios y fomentar la construcción de casas rústicas, muchas de las cuales incluyen el uso de caña o de hierro y cemento, aunque bajo parámetros que las administraciones municipales han calificado como deficientes.

En medio de esta realidad y de la pobreza, hay gente honesta y trabajadora, pero también crece la delincuencia, constituyéndose en una de las zonas más peligrosas de Guayaquil.

Las cifras de violencia y la inseguridad

Con las cifras de los primeros 27 días del 2025, se establece que enero es el mes más violento de los últimos tres años en Ecuador. Se contabilizan 658 asesinatos, reflejando un aumento de 220 muertes en comparación con 2024. También se supera lo ocurrido en el mismo mes del 2023, con 516 asesinatos, y en enero del 2022 con 315 crímenes.

Las cifras de robo dan un promedio diario de 184 delitos de este tipo en Ecuador, pero se considera una sub cifra, ya que hay personas que no denuncian. En cuanto a los datos de secuestros también se registraron más de 2.000 en el año 2024, pero las estadísticas tampoco son creíbles, pues muchos casos no fueron denunciados, según expertos en seguridad.

Analista cree que hay que atacar el financiamiento

Ecuador se ha convertido en un actor principal en las dinámicas del narcotráfico global , advirtió el experto en seguridad Efrén Guerrero, quien enfatizó la necesidad de implementar estrategias más comprehensivas para combatir este fenómeno.

“Capturando al jefe de una banda no se acaba el problema“, señaló Guerrero, subrayando que la lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque multidimensional. El especialista propuso tres ejes de acción fundamentales: el combate a las fuentes de financiamiento de los grupos delictivos, el fortalecimiento de los mecanismos contra el lavado de activos y la depuración de los sistemas de justicia.