Nueve hombres, entre ellos, alias “Desbaratado”, resultaron detenidos tras un operativo en el cantón Olmedo, Manabí y luego quedaron libres.

La Fiscalía General del Estado (FGE) hizo pública una denuncia luego que se dejara en libertad a nueve personas. Entre los sospechosos se encontraba Bryan P., alias “Desbaratado”. El operativo se desarrolló en el cantón Olmedo, provincia de Manabí a inicios de la presente semana.

La Fiscalía informó que pese a que se formularon cargos en contra de los sospechosos, estos quedaron en libertad por decisión de una jueza. Entre los aprehendidos se encontraban dos menores de edad, informó la Policía tras el operativo.

Según la denuncia de la Fiscalía, a los sospechosos se los acusó del delito de tenencia y porte no autorizado de armas de fuego. En poder de los nueve hombres, entre ellos alias “Desbaratado”se halló una subametralladora y una pistola, casquillos y celulares. Toda esta evidencia estaba dentro de una vivienda.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la jueza no acogió el pedido de la Fiscal del caso. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los adultos, sin embargo la jueza decidió otra cosa. Dispuso presentaciones periódicas y prohibición de salida del país para Byron Y., Bryan G., Darwin Y., Tommy F., Jair M., Bryan P. y Ángel P..

Alias “Desbaratado” es acusado por las Fuerzas Armadas

Tras la detención de estos ciudadanos, entre los que figura alias “Desbaratado”, la Policía Nacional los identificó como integrantes del grupo delictivo Los Choneros. Bryan P. es acusado por las Fuerzas Armadas de liderar actos sicariatos y extorsiones en Olmedo.

Para los dos adolescentes, se solicitó internamiento preventivo; no obstante, el juez dictó medidas no privativas de libertad. A los nueve procesados se los detuvo el martes 4 de febrero del 2025. No obstante, una casa del sector de “Canoa” era usado por un grupo delictivo organizado que tenía armas en su posesión.

De esa manera se ejecutó un allanamiento, y luego de la inspección del lugar, se encontró una subametralladora. Se trata de un arma que es de uso exclusivo de las fuerzas del orden. También se encontró una pistola y municiones.

También, aparte de las evidencias, se incautaron varios teléfonos celulares. Dichos equipos serán sometidos a las pericias correspondientes. La instrucción fiscal contra “Desbaratado” durará 30 días, dado que se trata de una presunta infracción calificada como flagrante.