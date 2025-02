Compártelo con tus amigos:

Sujetos armados intimidaron a empleados de una entidad pública en Rocafuerte la mañana de este lunes.

Momentos de pánico vivieron los funcionarios de la empresa de agua potable de Rocafuerte, Epapar, este lunes.

Según testigos, dos hombres armados con pistolas rondaron por más de cuatro minutos las instalaciones de las oficinas principales de la entidad, ubicadas en las calles Independencia, entre Pichincha y Atahualpa, en pleno centro de la ciudad.

“Los hombres se bajaron de un automóvil y rondaron las oficinas como queriendo entrar, mientras caminaban decían, no está, no está. Por suerte la puerta de las oficinas tiene rejas y se abre desde adentro, si no, quien sabe qué hubiera pasado”, comentó uno de los empleados.

Al interior de las oficinas, los funcionarios pasaron momentos de terror, pues el miedo era que los sujetos armados ingresaran para dispararles, comentaron los testigos. Algunos de los empleados se resguardaron en la bodega de las oficinas. Este no sería el primer intento de ataque que sufren las instalaciones de la empresa de agua, Epapar.

Según se conoció, meses atrás, sujetos armados se bajaron de un automóvil e intentaron ingresar a la planta de tratamiento de agua, ubicada en Valdez.

Los moradores y comerciantes del sector que presenciaron el hecho también se vieron asustados y conmocionados, pues, según indicaron, uno de los hombres armados golpeó a un menor de edad que se encontraba en la oficina de pago de la empresa.

En este edificio funcionan las áreas administrativas y de cobro de planillas de la empresa. Hace una semana, a una cuadra de la empresa, el municipio inauguró un edificio de seguridad, que está en proceso de entrega a la Policía Nacional.

Al momento, las autoridades no han emitido información del hecho.