Han pasado 20 días desde el secuestro de Denisse Dayanara Delgado Mejía, hija de la tiktoker, conocida como ‘Chanel’.

Este sábado 1 de febrero, Denisse Dayanara Delgado Mejía, desaparecida desde el domingo 12 de enero, cumple 19 años. Su madre, Katty Mejía, conocida como ‘Chanel’ , publicó un emotivo video en el que le desea feliz cumpleaños y además confiesa la angustia que vive desde que la joven desapareció.

“Hija, llegó tu día, pero no como pensábamos (…) No sé dónde estás, no te encontramos. Es demasiado duro todo lo que está pasando contigo. Aquí te hago este video para que cuando llegues a casa lo veas y no pienses que nos hemos olvidado de ti”, dijo Chanel.

En el video que recoge varias fotos y videos de la joven, ‘Chanel’ manifiesta que se mantiene en la lucha. “Te deseo feliz cumpleaños, mi amor, aunque no estés con nosotros. Nunca pensé celebrar tus 19 años sin nosotros, mi princesa”, añadió.

Desapareció la hija de ‘Chanel’

El domingo 12 de enero, Denisse Dayanara estaba en la playa de San Mateo con unos amigos, y sufrieron un presunto secuestro. Katty Mejía, madre de Denisse , indicó que a eso de las 15h00 del domingo fue el último contacto telefónico que tuvieron, y le contó que había ido a la playa con unos amigos.

‘Chanel’, que estaba en su trabajo, recién se enteró del secuestro la mañana del lunes. Lo primero que hizo fue llamarla por teléfono, y, al ver que no respondía, con su otra hija rastrearon el celular de Denisse y su última ubicación satelital (GPS) aparece en la parroquia La Pila de Montecristi. Este sería el sitio donde ocurrió el secuestro, según el testimonio de uno de los cinco amigos de Denisse que lograron escapar de sus captores.

Katty indicó que uno de los chicos le contó que estaban en la playa de San Mateo y desde allá se trasladaron hasta La Pila para comprar licor. Estaban en eso cuando aparecieron varios hombres en dos vehículos. A todos los chicos los subieron en una camioneta, y a Denisse supuestamente se la llevaron sola en otro carro. A Katty le parece extraño que hayan ido hasta La Pila a comprar trago, pero ‘Chanel’ elige creer y solo quiere de vuelta a su hija. Quiere ver que el sueño de convertirse en una odontóloga se haga realidad.

Días después, cinco de los chicos fueron apareciendo uno a uno: en el cantón Villamil Playas, en el Guasmo Sur de Guayaquil, y otro en la terminal terrestre de Santa Elena.