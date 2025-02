Compártelo con tus amigos:

Un ataque armado dejó una persona herida en la ciudadela 15 de abril, en Manta.

Cerca de donde hirieron a dos hombres la noche del sábado, este domingo atentaron contra otra persona. A eso de las 17h00 de hoy, lo que parecía una tarde tranquila, fue alterada por el ruido de una balacera en la ciudadela 15 de Abril.

La víctima, un hombre de aproximadamente 58 años de edad, fue atacado a balas por parte de sicarios que hicieron cerca de ocho disparos. Luego del ataque armado, los pistoleros, que andaban en una motocicleta, huyeron del sitio. Mientras tanto, los familiares del herido lo trasladaron hasta una casa de salud.

Según se informó, su estado de salud es estable.

En un video se difundió a través de las redes sociales, se observa que el hombre iba caminando por la vereda cuando aparecen los sicarios y le disparan sin darle tiempo a reaccionar. A los sujetos no les importó que cerca habían mujeres y varios niños disfrutando de una piscina armable. El herido no presenta antecedentes penales, y, según sus vecinos, es una persona tranquila que no se mete con nadie.

Minutos después del ataque armado, al lugar llegaron miembros de la Unidad de Criminalística y recogieron cerca de siete casquillos de un arma calibre nueve milímetros como parte de los indicios de este atentado. Miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) custodiaron la zona.

Se trata de la tercera persona herida de bala en el mismo sector. La noche del sábado entre el barrio Horacio Hidrovo y la ciudadela 15 de Abril, a dos cuadras del atentado de hoy, hirieron a dos hombres que están hospitalizados.