Un cabo de la policía murió tras sufrir secuestro. Los asesinos lo torturaron y arrastraron. Su familia aún no entiende el motivo de su trágica muerte.

El cabo primero de la Policía Nacional, Guillermo Patricio Moreno Fernández, fue secuestrado, torturado y asesinado en circunstancias que aún no son claras para su familia. El policía desapareció el viernes después de salir hacia Guayaquil para una cita médica. Horas después, su vehículo apareció incinerado, lo que generó gran preocupación entre sus familiares.

Guillermo Patricio Moreno partió de su hogar en el vehículo de su esposa con destino a Guayaquil. Sin embargo, en el trayecto, en el sector de San Joaquín, en el cantón Baba, desconocidos lo interceptaron, lo secuestraron, torturaron y finalmente le quitaron la vida.

Su cuerpo sin vida fue encontrado cerca de la medianoche, a un costado de la vía y en las inmediaciones de un parque en construcción. La familia, profundamente afectada, no comprende los motivos detrás de su asesinato.

Conmoción por cruel asesinato de cabo de la Policía

La noticia de su muerte ha dejado devastados a sus allegados. Los seres queridos de Moreno lo recuerdan como un hombre cariñoso, un padre protector, y un esposo atento. El dolor es aún mayor al saberse que no pudo ver a su hijo cumplir años, dejando atrás un bebé al que no pudo despedir. La pérdida es aún más incomprensible para los familiares debido a que no entienden las razones detrás de un crimen tan violento.

Guillermo Moreno trabajaba como cabo en el Distrito Florida de Guayaquil. La comunidad y sus compañeros de trabajo lamentan su pérdida y se suman al dolor de la familia, mientras las autoridades investigan las causas y responsables de este crimen. Hasta el momento, no se han esclarecido los motivos detrás de este asesinato, pero las autoridades han iniciado una investigación para determinar las circunstancias que llevaron a la muerte del cabo de la Policía.