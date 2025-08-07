Cristiano Ronaldo lidera con triplete la goleada de Al Nassr ante Rio Ave

Al Nassr de Arabia Saudita venció 4-0 a Rio Ave en un amistoso de pretemporada el 7 de agosto de 2025 en el Estadio Algarve, Portugal, con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, quien lideró al equipo en su preparación para la temporada oficial 2025-2026.
Ronaldo brilla con un triplete
El equipo dirigido por Jorge Jesus, mostró un rendimiento sólido en su tercer amistoso de pretemporada. Cristiano Ronaldo, capitán y estrella del conjunto saudí, fue la figura del encuentro al anotar un hat-trick. El delantero portugués de 40 años marcó a los 43’, 62’ y 67’, consolidando su rol como líder ofensivo del equipo.
João Félix, clave en la victoria
João Félix, reciente incorporación del Al Nassr, destacó con dos asistencias en el encuentro. El exjugador del Atlético de Madrid y FC Barcelona mostró buena conexión con Ronaldo, especialmente en el primer gol, donde una rápida pared entre ambos desarmó a la defensa del Rio Ave. Félix también participó activamente en la creación de juego, con tres ocasiones generadas y 25 pases al último tercio, según datos del partido.
El equipo saudí dominó el encuentro desde los primeros minutos, aprovechando la intensidad ofensiva y la experiencia de sus figuras. A pesar de un penal fallado por Sadio Mané en el 63’, el Al Nassr mantuvo el control y no permitió reacción del conjunto portugués, que se replegó defensivamente en la segunda mitad.
Pretemporada de Al Nassr
Este amistoso forma parte de la preparación del Al Nassr para la temporada 2025-2026, que comenzará oficialmente el 19 de agosto con la Supercopa de Arabia Saudita ante Al-Ittihad. El equipo saudí ha disputado tres partidos de pretemporada, con victorias ante SK St. Johann (5-2), Toulouse (2-1) y ahora Rio Ave (4-0), aunque también cayó 1-0 ante Estrela da Amadora en un duelo a puerta cerrada.
Preparación para la temporada oficial
El rendimiento de Ronaldo en Algarve, ante más de 10.000 espectadores, generó gran expectación, con el público ovacionándolo en cada intervención. El Rio Ave, por su parte, continuará su pretemporada tras el aplazamiento de su debut en la Primeira Liga ante el Benfica.