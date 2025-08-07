Cristiano Ronaldo lidera con triplete la goleada de Al Nassr ante Rio Ave

Al Nassr de Arabia Saudita venció 4-0 a Rio Ave en un amistoso de pretemporada el 7 de agosto de 2025 en el Estadio Algarve, Portugal, con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, quien lideró al equipo en su preparación para la temporada oficial 2025-2026.

Ronaldo brilla con un triplete

El equipo dirigido por Jorge Jesus, mostró un rendimiento sólido en su tercer amistoso de pretemporada. Cristiano Ronaldo, capitán y estrella del conjunto saudí, fue la figura del encuentro al anotar un hat-trick. El delantero portugués de 40 años marcó a los 43’, 62’ y 67’, consolidando su rol como líder ofensivo del equipo.

El primer gol llegó tras una combinación con su compatriota João Félix , quien asistió con un pase preciso para que Ronaldo definiera con un potente disparo al ángulo izquierdo. El segundo tanto fue un cabezazo en el área chica tras un centro de Wesley , y el tercero llegó desde el punto penal, donde engañó al arquero Cezary Miszta con un remate colocado. El marcador lo abrió el defensor Mohamed Simakan a los 15’ , tras un cabezazo de João Félix que dejó el balón servido para el francés, quien definió con una volea.

João Félix, clave en la victoria

João Félix, reciente incorporación del Al Nassr, destacó con dos asistencias en el encuentro. El exjugador del Atlético de Madrid y FC Barcelona mostró buena conexión con Ronaldo, especialmente en el primer gol, donde una rápida pared entre ambos desarmó a la defensa del Rio Ave. Félix también participó activamente en la creación de juego, con tres ocasiones generadas y 25 pases al último tercio, según datos del partido.

El equipo saudí dominó el encuentro desde los primeros minutos, aprovechando la intensidad ofensiva y la experiencia de sus figuras. A pesar de un penal fallado por Sadio Mané en el 63’, el Al Nassr mantuvo el control y no permitió reacción del conjunto portugués, que se replegó defensivamente en la segunda mitad.

El Rio Ave , dirigido por Sotiris Silaidopoulos , incluyó al lateral Athanasiou como único refuerzo en su once inicial, pero no logró contrarrestar el ataque saudí.

Pretemporada de Al Nassr

Este amistoso forma parte de la preparación del Al Nassr para la temporada 2025-2026, que comenzará oficialmente el 19 de agosto con la Supercopa de Arabia Saudita ante Al-Ittihad. El equipo saudí ha disputado tres partidos de pretemporada, con victorias ante SK St. Johann (5-2), Toulouse (2-1) y ahora Rio Ave (4-0), aunque también cayó 1-0 ante Estrela da Amadora en un duelo a puerta cerrada.

Cristiano Ronaldo , máximo goleador de la Saudi Pro League 2024-2025 con 25 goles , ha anotado cuatro tantos en los dos amistosos más recientes, reafirmando su importancia en el esquema de Jorge Jesus . Desde su llegada al Al Nassr en 2023 , el portugués acumula 99 goles y 19 asistencias en 111 partidos , aunque solo ha conquistado el Campeonato de Clubes Árabes en 2023. Preparación para la temporada oficial El Al Nassr cerrará su gira de pretemporada con un último amistoso ante el Almería en España el 10 de agosto . Este partido permitirá al equipo ajustar detalles tácticos antes del inicio oficial de la temporada. Ronaldo, renovado hasta 2027 , y Félix, en su segundo partido como titular, buscarán consolidar su sociedad para liderar al equipo en la Saudi Pro League y la AFC Champions League .

El rendimiento de Ronaldo en Algarve, ante más de 10.000 espectadores, generó gran expectación, con el público ovacionándolo en cada intervención. El Rio Ave, por su parte, continuará su pretemporada tras el aplazamiento de su debut en la Primeira Liga ante el Benfica.