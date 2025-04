Cristián de la Fuente y Angélica Castro: un vínculo indisoluble más allá de la separación

A casi tres años de un escándalo de infidelidad que sacudió los cimientos de su relación, el reconocido actor chileno Cristián de la Fuente ha ofrecido una inesperada declaración sobre su expareja, la también actriz Angélica Castro. Si bien la pareja tomó la difícil decisión de separar sus caminos en el 2022, una sorprendente revelación ha salido a la luz: legalmente, su matrimonio aún permanece intacto. La interrogante sobre los motivos detrás de esta situación ha generado gran interés.

Durante su reciente aparición en el programa digital “Emparejados”, conducido por Juan Soler y Paulina Mercado, De la Fuente dejó atónitos a los presentadores y a la audiencia al confesar que, ante la ley, él y Angélica Castro continúan siendo marido y mujer. “Legalmente seguimos casados, nos separamos, todavía no nos hemos divorciado“, expresó el protagonista de exitosas telenovelas como “Corazón Salvaje”.

Intentos de reconciliación entre Cristián de la Fuente y Angélica Castro

La confesión de Cristián de la Fuente generó una ola de preguntas por parte de los conductores del programa. Ante la curiosidad evidente, el actor se apresuró a explicar las razones que han mantenido el vínculo legal con Angélica Castro. Según sus declaraciones, poco después de la controversia que los separó, ambos intentaron reconstruir su relación. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron el resultado esperado.

“No sé por qué… bueno, al principio obviamente no nos divorciábamos porque uno trataba de volver“, compartió con sinceridad. “Y después no nos hemos divorciado porque… sí, no, como que no”, añadió el actor, dejando entrever una falta de urgencia en formalizar la disolución legal de su matrimonio con Angélica Castro.

Conexión inquebrantable

Al ser consultado directamente sobre si tiene planes de avanzar con el proceso de divorcio, Cristián de la Fuente ofreció una reflexión profunda. El actor explicó que existe una conexión imborrable que lo une a Angélica Castro: su hija Laura. Este es un factor determinante que ha relegado el divorcio a un segundo plano en sus prioridades.

“Como que, ¡Claro!, terminaría la relación, le pondríamos un fin, pero yo siempre voy a estar ligado a Angélica, toda mi vida (…) No sé, todavía como que no está ese apuro, no es algo que hemos conversado, seguramente va a pasar, hemos hablado a veces de separar cosas, pero como que las cosas que tenemos en común funcionan“, manifestó Cristián de la Fuente para concluir su intervención.

Cristián de la Fuente y Angélica Castro se separaron en 2022, después de que el actor fuera captado besando a otra mujer en México.