Cristian Castro y Mariela Sánchez desmienten embarazo y anuncian boda para el 2026

El cantante mexicano Cristian Castro y su prometida, la argentina Mariela Sánchez, enfrentaron con claridad los rumores que circulan sobre su relación. En una reciente aparición para el programa Intrusos, desde Lago di Como, Italia, la pareja habló sin rodeos sobre su situación actual, especialmente sobre el supuesto embarazo que se ha difundido.

Mariela Sánchez negó rotundamente la llegada de un bebé a su familia, mientras Castro bromeó con humor: “He querido embarazarla pero no he podido (…) Yo no puedo ser más papá de lo que las madres me lo permiten”. Con esta frase, el cantante hizo referencia a sus hijos Simone, Mikhail y Rafaela, fruto de sus relaciones anteriores.

Cristian Castro: la convivencia familiar y la relación con sus hijos

Cristian Castro también abordó los rumores sobre la convivencia con sus hijos y su nueva pareja. Aseguró que no desea forzar encuentros y que busca que todos estén contentos y de acuerdo. “Lo único que pido es que estemos más relajados, porque se van a dar los encuentros, pues que se den con amor, con sonrisas”, detalló en el programa argentino.

Por otro lado, la pareja confirmó que la fecha de su boda está prevista para algún momento del 2026, aunque todavía no definieron el lugar ni el día exacto. Mariela Sánchez comentó: “No tenemos fecha todavía”, mientras Cristian Castro, con su característico humor, añadió entre risas: “No se quiere casar”. Sin embargo, la realidad es que los preparativos ya comenzaron y hay avances importantes.

Preparativos y apoyo familiar en la boda

Mariela Sánchez dejó claro que los preparativos para el enlace matrimonial avanzan y que la actriz mexicana Verónica Castro, madre de Cristian, ha sido fundamental en este proceso. La suegra tuvo un detalle especial: la compra de los anillos de matrimonio que la pareja llevará en su boda. “Verónica Castro, mi suegra, nos compró los anillos y los tenemos que ir a buscar”, concluyó Sánchez.