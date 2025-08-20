Cristian Castro llegará a Ecuador para ofrecer dos conciertos: Estas son las fechas y ciudades

El cantante Cristian Castro ofrecerá dos conciertos en Ecuador como parte de su Hits Tour 2025, programados para el 17 y 18 de octubre próximos.

La empresa de eventos JM Promociones, en colaboración con Global Music, anunció las fechas a través de TikTok, destacando el regreso del artista al país, tras su última presentación en 2022.

Cristian Castro llegará con todos sus éxitos musicales

El Hits Tour 2025 de Cristian Castro incluye paradas en varias ciudades de Sudamérica, con Ecuador como uno de los destinos confirmados. Según la información compartida por JM Promociones, el primer concierto tendrá lugar el 17 de octubre en Guayaquil, seguido por una presentación el 18 de octubre en Quito.

La empresa indicó que “falta poco para el comunicado oficial”, sugiriendo que más detalles, como la venta de entradas, se anunciarán próximamente.

Castro, conocido por temas como “Ángel” y “Hasta que me olvides”, ha mantenido una carrera activa en la región, lo que genera expectativa entre los seguidores ecuatorianos.

Sus conciertos de su nueva gira serán un repaso por su legado musical de más de 30 años, llevándolo a ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima.

Su última visita en Ecuador

La última vez que Cristian Castro se presentó en Ecuador fue en 2022, cuando ofreció un concierto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Este evento marcó su reencuentro con el público ecuatoriano tras varios años, consolidando su popularidad en la región.

Su repertorio incluyó éxitos que han resonado en la industria musical latina durante décadas, atrayendo a miles de asistentes.

El retorno del cantante en 2025 se enmarca en una tradición de giras que lo han llevado a recorrer América Latina, respondiendo a la demanda de sus seguidores. Ecuador, con ciudades como Guayaquil y Quito como centros culturales, ha sido un punto recurrente para artistas de su calibre.

Cristian Castro, una carrera llena de éxitos

Cristian Castro, nacido el 8 de diciembre de 1974 en Ciudad de México, es un reconocido cantante con más de 30 años de carrera. Hijo de los icónicos Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés, debutó en 1992 con el álbum Aguántalo, que incluyó el éxito “No podrás”.

Su estilo romántico y baladas lo catapultaron a la fama, con discos como Un segundo en el tiempo (1995), que vendió más de un millón de copias. Temas como “Ángel”, “Por amarte así” y “Hasta que me olvides” lo consolidaron como figura clave en la música latina, ganando premios como Grammy Latino y Lo Nuestro.

Ha lanzado más de 20 álbumes, colaborando con artistas como Alejandro Fernández. Además, incursionó en televisión y teatro, destacando en telenovelas como El canto de la cigarra (1997). (13).