¡Crisis en el deporte ecuatoriano! Federaciones al borde del colapso administrativo

El 3 de agosto de 2025, el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) denunció en Quito, Ecuador, que tres de 46 federaciones deportivas carecen de reconocimiento internacional debido a una crisis administrativa y financiera, agravada por intervenciones del Ministerio del Deporte.

Crisis en las federaciones deportivas

El Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), a través de su secretario general, John Zambrano, alertó que tres de las 46 federaciones deportivas nacionales no cuentan con reconocimiento de sus respectivas federaciones internacionales. Entre las afectadas, la Federación Ecuatoriana de Boxeo está intervenida desde 2019, mientras que la Federación de Tenis opera con dos directorios paralelos, uno reconocido por el Ministerio del Deporte y otro por el COE, pero ninguno avalado internacionalmente.

Zambrano señaló que esta situación refleja un deterioro administrativo y financiero en varias federaciones. Esto afecta su capacidad para gestionar recursos y planificar participaciones en torneos internacionales. “El deporte ecuatoriano está siendo caotizado por el Ministerio del Deporte”, afirmó el directivo en una entrevista.

Tensiones con el Ministerio del Deporte

El COE denuncia que el Ministerio del Deporte ejerce presiones que amenazan la autonomía de las federaciones. Zambrano criticó que el Ministerio decida qué atletas participan en torneos, una función que, según la Carta Olímpica, corresponde exclusivamente a las federaciones. “Aquí nadie dice que el Ministerio no deba controlar el flujo de dinero, pero no puede decidir quién va o no a un torneo”, sostuvo.

El directivo también señaló que las seis federaciones intervenidas, incluyendo boxeo, son utilizadas para “recolectar votos” y desestabilizar el directorio del COE, liderado por el exdeportista olímpico Jorge Delgado desde 2024. Zambrano advirtió que la nueva Ley del Deporte, en trámite en la Asamblea Nacional, podría agravar esta situación.

Retrasos en la entrega de recursos

Otro problema destacado por el COE es la falta de entrega oportuna de recursos a ciertas federaciones, como la de natación, que no ha recibido fondos en lo que va de 2025. Zambrano señaló que el presidente saliente de esta federación forma parte del comité ejecutivo del COE, y el expresidente fue Jorge Delgado, sugiriendo posibles conflictos con el Ministerio del Deporte. “Habría que preguntarle al Ministerio qué pasa”, indicó.

Estos retrasos afectan directamente a entrenadores y deportistas, quienes enfrentan dificultades para financiar entrenamientos, viajes y competencias internacionales, comprometiendo su preparación para eventos como los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, Paraguay.

Contexto de pugna institucional

La relación entre el COE y el Ministerio del Deporte ha sido tensa desde 2023, con disputas por recortes presupuestarios y la gestión de fondos públicos. Según un informe de Primicias, el COE reportó en 2023 recortes de hasta 27% en federaciones como sóftbol, afectando su planificación. El Ministerio negó entonces reducciones, asegurando transferencias basadas en resultados y rendición de cuentas.

La Ley del Deporte de 2010 otorga a las federaciones autonomía para planificar y ejecutar actividades deportivas, pero el Ministerio del Deporte tiene la facultad de intervenir en casos de irregularidades financieras. Desde 2012, la Comisión Ecuador 2012 intentó regularizar los directorios y estatutos de las federaciones, pero los plazos no se cumplieron.

Contexto relevante:

El sistema deportivo ecuatoriano enfrenta desafíos estructurales desde la aprobación de la Ley del Deporte en 2010. Esta busca impulsar el alto rendimiento, pero ha generado tensiones entre el COE y el Ministerio del Deporte. La intervención de federaciones y los retrasos en los fondos han limitado la preparación de atletas para eventos internacionales. Ocurrió en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Ecuador logró 26 clasificados, lejos de los 48 de Tokio 2021. La falta de reconocimiento internacional de algunas federaciones pone en riesgo la participación de deportistas bajo la bandera ecuatoriana, según la Carta Olímpica.