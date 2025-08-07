Crimen en vía Colisa de Jaramijó: hombre fue atacado por sicarios en motocicleta

Un nuevo hecho de violencia armada se registró la tarde de este miércoles, 6 de agosto de 2025, en el ingreso al cantón Jaramijó, donde un hombre identificado como Gustavo Delgado Quiroz, de aproximadamente 35 años, fue asesinado a tiros por sicarios en motocicleta. La Policía Nacional llegó al sitio para iniciar las investigaciones, mientras la cifra de muertes violentas en el distrito Manta-Montecristi-Jaramijó se eleva a 289 en lo que va del año.

Ataque en zona concurrida de Jaramijó

El ataque ocurrió en la ciudadela Rafael Correa, un sector concurrido del ingreso a Jaramijó, donde la víctima se encontraba conversando con otras personas en la vía pública, cerca de una tienda. Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron al grupo y, sin mediar palabra, dispararon en repetidas ocasiones contra Gustavo Delgado, quien cayó sin vida en el lugar.

Ante los disparos, las personas cercanas corrieron a resguardarse, generando momentos de caos. Los atacantes huyeron rápidamente, y hasta el momento no han sido localizados.

Procedimiento policial tras crimen en concurrido sector de Jaramijó

Agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) llegaron al sitio del crimen para recoger indicios balísticos y levantar información de testigos. La zona fue acordonada por personal de Criminalística, mientras el cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Manta para las diligencias correspondientes.

Las autoridades no han confirmado si la víctima tenía antecedentes penales o vínculos con estructuras delictivas, aunque señalaron que no se descarta ninguna hipótesis en esta etapa inicial de la investigación.

Otro asesinato el mismo día en Montecristi

Horas antes de este suceso, se reportó otro homicidio en un callejón del cantón Montecristi, también parte del distrito policial que incluye a Manta y Jaramijó. Con estos hechos, la cifra total de muertes violentas asciende a 289 en el distrito en lo que va de 2025.

El sector de la ciudadela Rafael Correa, donde ocurrió el asesinato, ha sido señalado anteriormente como un punto con alta circulación vehicular y peatonal, lo que incrementa el riesgo para la población civil en caso de ataques armados.

Habitantes de la zona exigieron a las autoridades mayor presencia policial y operativos preventivos, ante el incremento de crímenes cometidos en espacios públicos y a plena luz del día.

El asesinato de Gustavo Delgado Quiroz en Jaramijó se suma a la creciente lista de homicidios violentos que afectan a la provincia de Manabí. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables, mientras los ciudadanos piden acciones urgentes y efectivas contra el crimen organizado que azota a la región.