Crimen en Urdaneta: un hombre fue ejecutado y su nieta resultó herida en medio del ataque

Un ataque armado dejó un hombre muerto y dos personas heridas, entre ellas una bebé de siete meses, la tarde del jueves 21 de agosto en el cantón Urdaneta, provincia de Los Ríos. La víctima mortal fue identificada como Jober Antonio Ternoz Mora, de 44 años, quien recibió varios disparos en la cabeza cuando se encontraba con su familia en el sector Las Palmeras.

Ataque frente a la familia

De acuerdo con testigos, Ternoz compartía una partida de naipes con su tío, Manuel Artemio M., de 66 años, en la parte externa de la vivienda. En el lugar también se encontraba su nieta, de apenas siete meses, sentada en un andador.

La tranquilidad se rompió cuando dos hombres en motocicleta llegaron al sitio y dispararon sin contemplación. Ternoz cayó herido de muerte mientras que su tío recibió un disparo en la espalda. La niña fue alcanzada en la muñeca derecha por una bala perdida.

Vecinos intentaron auxiliar a las víctimas en medio del pánico. Los tres heridos fueron trasladados al hospital Juan Montalván, donde se confirmó el deceso de Ternoz. Posteriormente, la bebé fue llevada a Guayaquil para recibir atención especializada.

Conmoción en Urdaneta

La Policía confirmó que el agricultor recibió cinco impactos de bala en la cabeza. Los sicarios huyeron en la motocicleta sin dejar rastro, mientras los familiares y vecinos quedaban en estado de shock.

“Fue un momento de terror, no importó que hubiera un bebé en brazos de la familia”, expresó un testigo que pidió reserva de identidad. La escena dejó marcada a la comunidad que rechaza el nivel de violencia registrado en los últimos meses.

En el lugar del ataque, agentes levantaron indicios balísticos y revisan las cámaras de seguridad cercanas. Además, se tomaron versiones a los familiares para fortalecer la investigación.

Investigación abierta

El caso está bajo investigación. Aunque aún no se confirma el motivo, un parte preliminar señala que el hecho podría estar relacionado con disputas ligadas al microtráfico.

En los últimos años, el cantón Urdaneta ha registrado un incremento de hechos violentos. La Policía mantiene operativos en la zona y asegura que trabajan para identificar a los responsables del crimen.

Violencia en Urdaneta y Los Ríos

El caso de Urdaneta se suma a la ola de crímenes violentos que atraviesa la provincia de Los Ríos. Solo en el distrito Babahoyo, vecino de Urdaneta, se reportan 255 muertes violentas en lo que va del año.

Este escenario refleja la presencia de bandas criminales que disputan el control territorial y operan con violencia en zonas urbanas y rurales. Las autoridades insisten en que el fortalecimiento de la seguridad comunitaria y la denuncia ciudadana son claves para contener la escalada (31).