¡Crimen en Santa Ana! Sicarios irrumpen en una casa y matan a un hombre

Sicarios asesinaron a David Mateo Delgado Chuguli, de 30 años, de varios disparos cuando estaba en su casa en el sitio Bonce del cantón Santa Ana, por motivos que se encuentran bajo investigación.

El martes 26 de agosto, el silencio de la noche en Bonce, se quebró con el estruendo de disparos. A las 22:h00 aproximadamente, desconocidos forzaron la entrada de una vivienda, avanzaron hasta el dormitorio, y dispararon varias veces contra David Delgado. El hombre, que descansaba en ropa interior, recibió impactos en el pecho y la cabeza, cayó junto a su cama, y murió al instante. Los atacantes, con rostros cubiertos, escaparon a toda prisa, dejaron tras de sí un rastro de pánico en la comunidad rural.

Los vecinos, alertados por las detonaciones, contactaron al ECU-911. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la casa, para luego confirmar el deceso de Delgado. Unidades de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) se presentaron y recolectaron varios casquillos calibre 9 milímetros cerca del cuerpo, y examinaron la escena.

La Fiscalía de Manabí autorizó el traslado del cadáver al Centro Forense de Manta para una autopsia. Los familiares, devastados, acompañaron el proceso, pero no ofrecieron detalles sobre posibles enemigos de Delgado.

Revisan cámaras para identificar a sicarios que se metieron a casa

La Policía Nacional revisó cámaras privadas, ya que la zona carece de cámaras públicas. Los agentes interrogaron a varios testigos, quienes describieron una moto con dos sospechosos cerca de la vivienda, pero no identificaron a los ocupantes. La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y envió los casquillos a un laboratorio de balística para su análisis.

La Dinased exploró el pasado de Delgado, quien enfrentó un proceso por tráfico de drogas en julio de 2025, según el Consejo de la Judicatura. Los agentes investigaron si el homicidio respondió a un ajuste de cuentas, pero no confirmaron vínculos con bandas criminales. La Policía comparó el caso con un asesinato en Crucita el 24 de agosto, donde sicarios mataron a un hombre en un local, según El Comercio. La Fiscalía solicitó pistas al 1800-DELITO para identificar a los responsables.

La autopsia es clave para dar detalles de la muerte

David Delgado murió al instante por múltiples disparos, según Criminalística. La autopsia, se realizó este miércoles. No se reportaron otros heridos.

El asesinato de David Delgado conmocionó a Bonce, Santa Ana. La Policía Nacional buscó a los sicarios, mientras los vecinos exigieron mayor seguridad en la zona.

Entre los cantones Santa Ana, 24 de Mayo y Olmedo se registran 25 homicidios violentos entre enero y agosto de 2025, según la Policía. Un ataque similar en Charapotó el 24 de agosto dejó un muerto. Las zonas rurales de Bonce, con caminos oscuros y poca vigilancia, enfrentan tres incidentes delictivos en 2025.

Los moradores exigen a las autoridades más luminarias para alumbrar la zona y reforzar la seguridad en el sector, a fin de evitar el cometimiento de más delitos. (22)