Cremonese y Bologna de Italia toman la delantera en posible fichaje del ecuatoriano Jeremy Sarmiento

El Cremonese y el Bologna FC 1909 se disputan al ecuatoriano Jeremy Sarmiento, extremo del Brighton, según confirmaron medios italianos especializados en transferencias.

Cremonese se lanza por Jeremy Sarmiento

El periodista Gianluca Di Marzio reveló que el Cremonese inició conversaciones formales con el Brighton por Sarmiento. El club grigiorosso, que busca reforzar su ataque.

Medios como TuttoMercatoWeb detallaron que el ecuatoriano acumula 37 partidos y 4 goles con el Burnley la pasada temporada, además de 24 encuentros y 2 anotaciones con la selección de Ecuador. “El Cremonese insiste en reforzar su ataque. Hay interés concreto en Sarmiento, clase 2002, joven con experiencia internacional”, publicó DirettaCalcioMercato.

El entrenador Davide Nicola incluso habría conversado con el jugador en una llamada privada, según informó Raffaele Amato en Calciomercato.it. “El Brighton quiere venderlo a título definitivo”.

Bologna también aparece en la escena

Mientras Cremonese avanzaba en la negociación, el Bologna FC 1909 realizó un sondeo por el ecuatoriano. El periodista Nicolò Schira, especialista en fichajes de Il Corriere dello Sport, informó: “El Bologna ha pedido información por Jeremy Sarmiento del Brighton como posible reemplazo de Dan Ndoye”.

Medios como Calciomercato.com y TuttoBolognaWeb reforzaron la noticia: el club rossoblù evalúa al jugador como una opción “low-cost”, ideal para la rotación en banda izquierda. El entrenador Vincenzo Italiano lo considera un perfil compatible con su 4-3-3 ofensivo.

El portal BFC Zone confirmó conversaciones preliminares con el agente del futbolista, aunque advirtió que el Brighton prefiere una cesión definitiva o una venta con opción de compra.

¿Quiénes son Cremonese y Bologna?

Estos equipos no son tan familiares como la Juventus, Milan o Inter. Sin embargo, tienen trayectorias con larga historia

El US Cremonese, fundado en 1903, representa a la ciudad de Cremona, en la región de Lombardía, al norte de Italia. Es un club mediano, con historia centenaria y fiel afición en el estadio Giovanni Zini. Su objetivo esta temporada es claro: evitar el descenso y consolidarse en Serie A. El periodista Massimo Mauro, en Tuttosport, lo describió así: “Un equipo equilibrado pero frágil. La permanencia es el gran reto”.

Por otro lado, el Bologna FC 1909, capital de Emilia-Romaña, vive un presente más sólido. Campeón de la Coppa Italia 2024-2025 tras vencer al Milan, jugará la Europa League esta temporada. Aunque ya no es considerado un “grande” de Italia, tiene siete títulos de Serie A y un estadio emblemático: el Renato Dall’Ara. Su meta, según el propio Italiano, es “mantener la competitividad europea y pelear por los primeros ocho puestos”.

Sarmiento, sin espacio en Brighton

En Inglaterra, la situación del ecuatoriano se complica. Bajo la dirección del alemán Fabian Hürzeler, el Brighton no lo tiene en sus planes. Pese a su contrato hasta 2027, ha quedado relegado a la banca y al equipo reserva.

Su carrera se ha construido a base de cesiones: Norwich City, West Bromwich y Burnley. Con los Clarets jugó 37 partidos y marcó 4 goles, demostrando destellos de calidad. En la FA Cup también dejó su huella con un tanto memorable.

En la selección ecuatoriana, Sarmiento acumula más de 20 partidos desde su debut en 2021. Es un extremo habilidoso, con velocidad y regate. Puede jugar por ambas bandas o como mediapunta, lo que lo convierte en un recurso versátil.

Turquía, otro punto de interés por Sarmiento

Los rumores sobre su futuro han tomado fuerza en Italia. La prensa coincide en que el Brighton quiere una salida definitiva, lo que facilitaría un traspaso. El Cremonese busca un refuerzo inmediato para salvar la categoría. El Bologna, en cambio, ve a Sarmiento como una apuesta para consolidar su plantilla de cara a la Europa League.

El nombre de Sarmiento también sonó en Turquía. El Fenerbahçe, bajo la dirección de José Mourinho, habría ofrecido un contrato de USD 3,2 millones anuales. Aunque las conversaciones continúan, el interés italiano parece más concreto.

El diario Akşam publicó: “Mourinho aprueba la llegada de Sarmiento, un jugador que puede ser extremo o número 10”. No obstante, la prioridad del jugador sería permanecer en ligas top de Europa, como Italia.

Jeremy Sarmiento vive un punto de inflexión. Con 23 años y un contrato largo con el Brighton, necesita estabilidad y minutos. Italia representa una oportunidad para reinventarse y Turquía una opción llamativa.

Los próximos días serán determinantes. Si el Cremonese logra convencerlo, peleará por la permanencia en Serie A. Si elige Bologna, podría jugar competiciones europeas y crecer bajo un técnico en ascenso. Fenerbahçe, le ofrece buen sueldo y la oportunidad de ser dirigido por uno de los técnicos más históricos.