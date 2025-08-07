CPCCS inicia revisión de 69 candidatos para Comisión Ciudadana de la Fiscalía

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador dio inicio al proceso de revisión de 69 carpetas de candidatos que aspiran a formar parte de la comisión ciudadana encargada del concurso público para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Desde este jueves 7 de agosto, a las 09h00, siete asesores designados por los vocales del CPCCS evaluarán los expedientes durante diez días, verificando el cumplimiento de requisitos para avanzar en el proceso, informó la institución.

Los requisitos para los candidatos

El equipo técnico, compuesto por siete delegados de los consejeros, recibió por sorteo diez carpetas cada uno para revisar la documentación presentada por los postulantes. Entre los requisitos a verificar se incluyen estar en goce de derechos de participación, haber cumplido 18 años al momento de la postulación.

Asimismo, acreditar trayectoria en manejo de recursos o participación en organizaciones sociales, y poseer un título de tercer nivel con experiencia en asuntos relacionados con las funciones del fiscal general. Además, se comprobará que los candidatos no incurran en ninguna de las 16 inhabilidades establecidas. Es decir, como adeudar pensiones alimenticias, estar en mora con el Seguro Social o mantener contratos con el Estado.

Un trabajo en conjunto

El informe resultante de esta revisión será presentado al pleno del CPCCS, que determinará qué candidatos son admitidos y cuáles no, basándose en recomendaciones no vinculantes del equipo técnico. Los postulantes que se consideren afectados por la resolución podrán solicitar una reconsideración, según lo estipulado en el proceso. El objetivo es seleccionar a cinco ciudadanos principales y sus suplentes. Esto, mediante un concurso de méritos e impugnación, para integrar la comisión ciudadana que diseñará y ejecutará el proceso de elección del nuevo fiscal general.

Este grupo trabajará junto a delegados de las cinco funciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social), quienes no serán evaluados por méritos. Esto, a diferencia de los candidatos ciudadanos. Tras la etapa de admisibilidad, el CPCCS abrirá un período de escrutinio público, permitiendo a la ciudadanía presentar objeciones por falta de probidad notoria o idoneidad de los postulantes.

El proceso de las calificaciones

Posteriormente, los candidatos ciudadanos serán evaluados en una calificación de méritos sobre 50 puntos, de los cuales se seleccionarán los 30 mejor puntuados. Con ello se garantizará paridad de género: 15 hombres y 15 mujeres. De este grupo, el CPCCS elegirá a los cinco principales y sus suplentes, respetando la alternabilidad de género.

El proceso de conformación de la comisión ciudadana está proyectado para extenderse durante los próximos 60 días. Esta etapa es crucial para garantizar la transparencia y legitimidad en la selección del nuevo titular de la Fiscalía General. Una institución clave en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del sistema judicial ecuatoriano. El CPCCS ha enfatizado que este procedimiento busca cumplir con los principios de meritocracia, equidad y participación ciudadana, en línea con su mandato constitucional.