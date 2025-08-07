COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Justicia

CPCCS aprueba fase de impugnaciones para selección de vocales de la Judicatura

El proceso, que se desarrollará del 8 al 15 de agosto, permitirá a la ciudadanía cuestionar la idoneidad de los postulantes presentados por las funciones del Estado.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ciudadanos podrán impugnar a candidatos al Consejo de la Judicatura desde este viernes 8 de agosto. FOTO: @CpccsEc.
Ciudadanos podrán impugnar a candidatos al Consejo de la Judicatura desde este viernes 8 de agosto. FOTO: @CpccsEc.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

[email protected]

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó este jueves 7 de agosto, con cuatro votos a favor y tres abstenciones, la convocatoria a la fase de impugnaciones para las cinco ternas de candidatos a vocales del Consejo de la Judicatura, quienes serán seleccionados para un período de seis años. El proceso, que se desarrollará del 8 al 15 de agosto, permitirá a la ciudadanía cuestionar la idoneidad de los postulantes presentados por las funciones del Estado.

La resolución, respaldada por los consejeros Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johana Verdesoto y David Rosero, contó con las abstenciones de Piedad Cuarán, Nicole Bonifaz y Gonzalo Albán. Fantoni, presidente del CPCCS, reconoció que las demoras en el envío de las ternas por parte de las funciones del Estado retrasaron el proceso de renovación del organismo encargado de la administración y control de jueces y fiscales.

Ternas y causales de impugnación

Las ternas presentadas corresponden a las siguientes instituciones:

  • Corte Nacional de Justicia: Juan Carlos Benalcázar Guerrón, Alexandra Jacqueline Villacís Parada, Mario Godoy Naranjo.
  • Defensoría Pública: Fausto Iván Andrade Piedra, Wendy Carolina Moncayo Salgado, Alfredo Cuadros Añazco.
  • Fiscalía General del Estado: Magaly Camila Ruiz Cajas, Nicolás Burneo Arias, Estuardo Salvador Salvador.
  • Asamblea Nacional: Fabián Plinio Efraín Fabara Gallardo, María Emilia Grijalva Reyes, Carlos Omar Espinoza Torres.
  • Presidencia de la República: Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, Damián Alberto Larco Guamán, María Gabriela Vinueza Villacrés.

La ciudadanía podrá presentar impugnaciones basadas en:

  • Incumplimiento de requisitos legales o reglamentarios.
  • Falta de probidad o idoneidad.
  • Inhabilidades o prohibiciones establecidas.
  • Omisión o alteración de información relevante para la postulación.

Próximos pasos del CPCCS

Una vez concluido el plazo de impugnaciones, la Comisión Técnica de Selección elaborará un informe detallando cada impugnación y recomendará su admisión o inadmisión. El Pleno del CPCCS, en un plazo de un día, emitirá una resolución sobre las impugnaciones aceptadas. Luego, convocará a una audiencia pública para la presentación de pruebas de cargo y descargo, conforme al reglamento.

Por ello, la renovación de los vocales del Consejo de la Judicatura es un paso clave para garantizar la independencia y eficiencia en la administración de la justicia en Ecuador. Este organismo supervisa el desempeño de jueces y fiscales, y su selección busca fortalecer la transparencia y confianza en el sistema judicial. Las demoras en la presentación de ternas reflejan los desafíos en la coordinación entre las funciones del Estado. Un aspecto que el CPCCS busca superar para cumplir con los plazos establecidos.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo

María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música

Venezuela detiene a 13 personas por presunto plan de atentado en Caracas

Fabián Cedeño, víctima de sacapintas en Santo Domingo fue sepultado en Pedernales

Ecuatorianos Preciado, Arroyo y Govea sin minutos en la tercera ronda de Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo

María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música

Venezuela detiene a 13 personas por presunto plan de atentado en Caracas

Fabián Cedeño, víctima de sacapintas en Santo Domingo fue sepultado en Pedernales

Ecuatorianos Preciado, Arroyo y Govea sin minutos en la tercera ronda de Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

OpenAI lanza GPT-5, el modelo de inteligencia artificial más avanzado del mundo

María Becerra cuenta cómo superó un embarazo ectópico y regresó a la música

Venezuela detiene a 13 personas por presunto plan de atentado en Caracas

Fabián Cedeño, víctima de sacapintas en Santo Domingo fue sepultado en Pedernales

Ecuatorianos Preciado, Arroyo y Govea sin minutos en la tercera ronda de Conference League

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO