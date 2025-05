Corte ratifica condena contra hombre por tráfico de moneda y tenencia de armas

A Elton Jhon M. C., lo condenaron a 18 meses de cárcel por tráfico de moneda y tenencia de armas de fuego. La Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la sentencia. Esto tras rechazar la apelación de la defensa, que alegaba irregularidades en el proceso.

El 22 de mayo de 2025 , la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió un fallo que ratificó la condena de 18 meses de prisión contra Elton Jhon M. C. Un ciudadano sentenciado en febrero de 2025 por los delitos de tráfico de moneda y tenencia de armas de fuego Además, desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del procesado, quien buscaba anular el proceso por supuestas irregularidades. . El fallo, dictado en el marco de un procedimiento directo.

Esto tras un operativo policial que culminó con la detención de Elton Jhon M. C., en flagrancia. Durante la audiencia de apelación, la Fiscal de la Unidad de Investigación de Delitos Flagrantes defendió la validez de las pruebas presentadas en el juicio. Estas incluían el decomiso de moneda falsificada y un arma de fuego en posesión del acusado. La Fiscalía también destacó que el operativo se realizó conforme a la ley, en respuesta a una actividad delictiva detectada en tiempo real.

Presentan la defensa

La defensa del procesado, representada por una abogada particular, argumentó que se vulneraron los derechos de su cliente durante la aprehensión y el proceso judicial. Según la abogada, Elton Jhon M. C., no contó con una defensa técnica adecuada durante la etapa de instrucción fiscal por moneda falsificada y afirmó que el Juez de primera instancia rechazó una prueba que podría haber demostrado su inocencia. Además, solicitó la nulidad de todo lo actuado, alegando irregularidades en el allanamiento que llevó a su detención.