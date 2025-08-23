Corte programado de agua y cierre vial en sector Negrital por intervención del proyecto Megahidro

El suministro de agua potable en el sector Negrital de Portoviejo se interrumpirá desde este lunes 25 de agosto a las 05h00 hasta el martes 26 a las 18h00, debido a trabajos de reubicación de tuberías dentro del proyecto Megahidro.

La suspensión temporal forma parte de la construcción de un sifón que obliga a trasladar la tubería de hierro dúctil de 400 mm ubicada en la calle Rotaria, entre la avenida Reales Tamarindo y la calle Fortaleza. Las autoridades recomiendan a los usuarios abastecerse con anticipación para evitar contratiempos.

Intervención necesaria para avanzar con el Megahidro

Desde la Empresa Pública Portoaguas y la Alcaldía de Portoviejo se indicó que esta acción es imprescindible para garantizar la compatibilidad de las redes de agua potable con el colector de aguas lluvias de 1.500 mm proyectado en la zona.

Además del corte de agua, se anunció que el tránsito vehicular en la calle Rotaria permanecerá cerrado en ambos sentidos mientras se ejecute la obra.

Sectores afectados en Negrital y detalles de la suspensión

El corte de agua y la restricción de tránsito impactarán directamente al sector Negrital, en la calle Rotaria, desde la avenida Reales Tamarindo hasta la calle Paisaje.

Inicio de la suspensión: lunes 25 de agosto, 05h00

Fin de la suspensión: martes 26 de agosto, 18h00

Zona afectada: calle Rotaria, sector Negrital (entre Av. Reales Tamarindo y calle Paisaje)

Tipo de obra: reubicación de tubería de 400 mm por construcción de un sifón

Tránsito vehicular: cerrado en ambos sentidos en el tramo intervenido

Contexto: el avance del proyecto

El proyecto Megahidro, que se ejecuta en Portoviejo, busca modernizar y ampliar la infraestructura de agua potable y alcantarillado pluvial de la ciudad. Estas obras son parte de la estrategia municipal para reducir el impacto de las lluvias intensas que cada invierno afectan la movilidad y la calidad de vida de los habitantes.

Cuenta con una inversión superior a los 50 millones de dólares. El financiamiento proviene principalmente de un crédito otorgado por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). El programa plantea una cobertura integral: dotar de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial. Además, de desarrollar vías complementarias y estaciones de bombeo, en beneficio de más de 60.000 habitantes de la zona norte de la ciudad

El corte programado responde a una intervención planificada, similar a otras ejecutadas en semanas previas, y se enmarca en un cronograma que prevé varias fases de reubicación de redes en distintos puntos de la urbe. Las autoridades exhortan a los moradores a almacenar agua suficiente antes del inicio de la suspensión. También piden comprensión ante las molestias que ocasionan las obras, insistiendo en que estas mejoras son necesarias para la seguridad hídrica de Portoviejo.