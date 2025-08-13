Corona y esencia: así será la joya que portará la Miss Ecuador 2025

En un evento lleno de glamour y emoción, la organización de Miss Ecuador 2025, liderada por María del Carmen de Aguayo, dio a conocer la corona que llevará sobre su cabeza la próxima soberana. La presentación se realizó este martes 12 de agosto, al mediodía, en las instalaciones de Mall del Sol. El evento captó la atención de medios y seguidores del certamen.

El diseño, creado por el reconocido joyero Jonathan Tello, combina oro blanco y plata con piedras amatistas en dos tonalidades. Todo sobre una base de filigrana que aporta delicadeza y sofisticación. El cristal de roca complementa la pieza, resaltando su brillo y simbolismo.

Según Tello, la corona no solo es una joya, sino un reflejo de espiritualidad y conexión con lo divino. Estos valores se consideran fundamentales en la labor social y el corazón de toda reina de belleza. “Lo que las hace ser una reina es compartir con quienes más lo necesitan”, explicó el diseñador.

Jonathan Tello: un creador de coronas con trayectoria

El creativo recordó que su vínculo con la organización del certamen comenzó hace más de diez años y que anteriormente había participado en la Ruta de la Belleza. A lo largo de su carrera ha diseñado coronas para diferentes certámenes nacionales. Incluyendo las de Santo Domingo, Orellana y Azogues, así como para concursos internacionales en Paraguay, Chile, Guatemala y El Salvador.

“Para mí diseñar la corona es plasmar en una joya la belleza de una mujer y eso es muy importante”, afirmó Tello, destacando la responsabilidad y el orgullo que representa cada pieza.

Las candidatas se preparan para brillar

Previo a la presentación de la corona, las 19 aspirantes desfilaron en vestidos cortos y largos en tonos claros, entre beige y blanco. Cada candidata compartió una breve introducción, mencionando su nombre, ciudad de origen y lo que representa para ellas la corona.

Durante la actividad, las jóvenes pudieron probar la joya y experimentar de primera mano la emoción de sentirse ganadoras. Todas estuvieron rodeadas del apoyo de familiares y amigos que las acompañaron en esta etapa clave del concurso.

La gran final se acerca

El evento decisivo para conocer a la Miss Ecuador 2025 se llevará a cabo este sábado 16 de agosto en el Malecón de Salinas, donde las 19 participantes competirán por el título.

Cada candidata llega con talento, carisma y la ilusión de portar la corona que simboliza no solo belleza, sino también compromiso social y espiritualidad, los valores que la organización busca resaltar en esta edición del certamen.

La corona de Miss Ecuador 2025 es más que un accesorio: es un símbolo de identidad, esfuerzo y servicio. Con su presentación oficial, las jóvenes candidatas se preparan para brillar en la competencia, conscientes de que la belleza se combina con la responsabilidad y el corazón que cada reina debe portar.