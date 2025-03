Compártelo con tus amigos:

Universidad Católica derrotó al Aucas por 4-2 en la tanda de penales, tras igualar 0-0 en el tiempo reglamentario en un partido para bostezar. Así, el equipo celeste de Quito se convirtió en el segundo equipo ecuatoriano clasificado a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El arquero Rafael Romo fue la figura al detener un penal clave y sellar la victoria del conjunto capitalino.

Un duelo trabado y sin emociones claras en la Copa Sudamericana

El partido, fue un enfrentamiento parejo, con escasas llegadas claras de gol. Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron imprecisiones ofensivas. Las interrupciones marcaron el ritmo del compromiso por la Copa Sudamericana. Lo más relevante fue la lesión de Jhon Chancellor, defensor de Universidad Católica. El exseleccionado de Venezuela y exjugador de Delfín de Manta tuvo que abandonar el campo al minuto 39, y lo reemplazó Carlos Medina.

En Católica, Gregori Anangonó y José Fajardo intentaron sorprender, pero su efectividad se había quedado en casa. En el Aucas, Renny Jaramillo y Jonnathan Mina buscaron abrir el marcador sin éxito y con poca puntería.

Católica mejoró en el segundo tiempo

En la etapa complementaria, Católica mostró mayor iniciativa, especialmente en los minutos finales, pero no logró concretar las oportunidades creadas. La “Chatoleí” no pudo traducir su ligera superioridad en gol llevando el desenlace del partido a los lanzamientos desde los once metros.

Católica superó a Aucas en penales y avanza en la Copa Sudamericana

Rafael Romo, héroe en la tanda de penales

En los penales, Universidad Católica se mostró más precisa y segura. Destacó la actuación del arquero Rafael Romo, quien atajó un disparo crucial y aseguró el triunfo por 4-2. Por parte de Aucas, los refuerzos Porozo y Almagro fallaron sus ejecuciones, sellando la eliminación del equipo oriental de la Copa Sudamericana.

Ecuador ya tiene dos representantes en la Copa Sudamericana

Con la clasificación de Universidad Católica, Ecuador completa sus dos cupos en la fase de grupos del segundo torneo más importante de Sudamérica en el año 2025. El Mushuc Runa de Tungurahua se aseguró su lugar el pasado 5 de marzo tras vencer a Orense por 2-1.