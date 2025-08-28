Copa Ecuador: Liga de Portoviejo avanza a los octavos de final tras vencer en penales a Macará

Liga de Portoviejo eliminó este miércoles 27 de agosto a Macará de Ambato en la Copa Ecuador 2025, tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario y vencer 7-6 en la definición por penales. El partido se jugó en el estadio Reales Tamarindos, en Portoviejo, y clasificó a los manabitas a los octavos de final, donde enfrentarán a Universidad Católica.

Liga de Portoviejo dominó, pero no logró marcar

El encuentro comenzó con intensidad. A los 2 minutos, Antony Chére, delantero de Macará, casi anota tras un error defensivo, pero su remate se fue desviado por encima del arco. El conjunto ambateño, dirigido por Guillermo Sanguinetti, llegó motivado tras vencer a Barcelona SC (2-0) y Mushuc Runa (2-1) en la Liga Pro.

Sin embargo, Liga de Portoviejo respondió con contundencia. A los 10 minutos, Janpol Morales tuvo una clara oportunidad que no pudo concretar. Bajo el mando del técnico Raúl Duarte, el equipo manabita tomó el control del partido y generó peligro constante durante la primera mitad.

Superioridad manabita sin recompensa

Jugadores como Bryan Angulo, Marcos Cangá, Jairon Bonett e Iván Castro lideraron los ataques de Liga de Portoviejo. A los 30 minutos, Bonett remató con potencia desde el área, pero el arquero de Macará, Gabriel Cevallos, logró desviar el balón con una intervención destacada.

El portero ambateño fue clave, salvando su arco en al menos tres ocasiones. Aunque Liga fue superior durante todo el primer tiempo, el marcador se mantuvo sin goles al descanso. En la segunda parte, el dominio local continuó, pero la falta de definición impidió que se abriera el marcador.

Mendoza fue el héroe en la tanda de penales

Con el empate sin goles en los 90 minutos, el partido se definió por penales. Liga de Portoviejo fue más certero desde los once pasos, ganando 7-6 en una tanda que mantuvo en vilo a los asistentes al estadio.

El arquero Manuel Mendoza fue la figura del partido. Además de anotar el penal decisivo, atajó el disparo de Jordan Mohor, asegurando el pase a octavos de final. Tras el encuentro, Mendoza celebró entre lágrimas y dedicó la victoria a su madre fallecida hace mes y medio.

Próximo rival: Universidad Católica

Con este resultado, Liga de Portoviejo avanza a los octavos de final de la Copa Ecuador, donde enfrentará a Universidad Católica entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre de 2025, en fechas aún por definir.

La clasificación representa un hito para el club manabita, que milita en la Segunda Categoría, y refleja el crecimiento competitivo del plantel. El equipo se suma a los otros clasificados a la siguiente ronda del torneo nacional, organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Copa Ecuador: un torneo de sorpresas

La Copa Ecuador es un certamen que enfrenta a clubes de distintas categorías del país, permitiendo que equipos como Liga de Portoviejo tengan la oportunidad de competir frente a escuadras de la Serie A y Serie B. Esta edición ha estado marcada por encuentros reñidos y resultados inesperados.

Con su victoria, Liga de Portoviejo se une a la lista de clubes que han sorprendido en el torneo.