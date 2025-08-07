Copa Ecuador implementará el VAR desde cuartos de final para garantizar justicia

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que el sistema de Videoarbitraje (VAR) se implementará a partir de los cuartos de final de la Copa Ecuador, en las etapas de ida y vuelta, semifinales y la final. Esta medida busca garantizar mayor precisión en las decisiones arbitrales y elevar la transparencia en las fases decisivas del torneo, mientras los equipos disputan los dieciseisavos de final para avanzar a octavos.

El VAR permitirá revisar jugadas clave, como goles dudosos, penales, tarjetas rojas y confusiones en la identificación de jugadores, en un contexto donde los partidos se tornan más intensos y las decisiones arbitrales tienen un impacto significativo. La FEF destacó que esta iniciativa alinea la Copa Ecuador con estándares internacionales, promoviendo un certamen más justo para equipos y aficionados.

Detalles de la implementación

La introducción del VAR abarcará todas las instancias finales del torneo, comenzando con los cuartos de final. Según la FEF, el sistema estará disponible en los encuentros de ida y vuelta. Asegurando que los árbitros puedan consultar repeticiones de video para tomar decisiones más acertadas. Esta tecnología, ampliamente utilizada en competiciones internacionales, busca minimizar errores humanos que puedan alterar el resultado de los partidos.

La decisión responde al creciente nivel de competencia en la Copa Ecuador, donde los equipos luchan por avanzar en un torneo que reúne a clubes de diversas categorías del fútbol ecuatoriano. La implementación del VAR también refleja el compromiso de la FEF por modernizar el fútbol nacional. Asimismo, responde a las demandas de los aficionados, quienes han señalado errores arbitrales en ediciones anteriores.

Contexto del torneo

La Copa Ecuador, que actualmente se encuentra en los dieciseisavos de final, es uno de los torneos más importantes del país, ya que ofrece a equipos de todas las divisiones la oportunidad de competir por un título nacional y un cupo en competiciones internacionales. Varios clubes ya han asegurado su pase a octavos de final, mientras otros disputan encuentros decisivos para avanzar.

La inclusión del VAR en las fases finales busca fortalecer la credibilidad del torneo. Especialmente en un momento en que el fútbol ecuatoriano busca consolidarse como referente en la región. La FEF espera que esta medida no solo mejore la calidad de las decisiones arbitrales. También eleve el prestigio de la Copa Ecuador entre jugadores, entrenadores y aficionados.

Impacto esperado

Con la implementación del VAR, la FEF aspira a reducir controversias en torno a jugadas polémicas y garantizar un espectáculo deportivo más equitativo. Los cuartos de final, que marcarán el debut del VAR en la Copa Ecuador, serán un punto clave para evaluar el impacto de esta tecnología en el desarrollo del torneo.