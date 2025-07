Copa Ecuador: Adrián Bone busca la revancha ante su exequipo, Emelec

Adrián Bone, exarquero de Emelec y mundialista con Ecuador en 2014, enfrentará este miércoles 30 de julio de 2025, a las 18h30, a su antiguo equipo, ahora como figura de Miguel Iturralde, club de Segunda Categoría de Pichincha, en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2024, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Bone, de suplente en Emelec a líder en Miguel Iturralde

Con 36 años, Adrián Bone asume el desafío de defender el arco de Miguel Iturralde, equipo que disputa la Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, y que este miércoles buscará dar la sorpresa en la Copa Ecuador ante Emelec, uno de los clubes más tradicionales del país. Bone, nacido en Esmeraldas, llegó a Emelec en 2018 y permaneció en el club hasta 2022, aunque durante su estadía fue utilizado principalmente como portero suplente.

Tras su salida, se unió este año a Miguel Iturralde con el objetivo de ayudar al club a ascender a la Serie B. En declaraciones a KCH Radio, el portero comentó: “Tenemos que ir a plantarnos y ganar ese partido porque es lo único que sirve para avanzar en esta Copa. Es una gran oportunidad y estamos enfocados en dar lo mejor”.

Un reencuentro con viejos compañeros

El enfrentamiento con Emelec no será un partido más para Bone. En la plantilla actual del Bombillo aún militan varios futbolistas con quienes compartió camerino, tanto en club como en la Selección Nacional. “Está Pedro Ortiz, también Jaime Ayoví, con quien compartí muchos años en la Selección, y Romario Caicedo, que es como un hermano”, recordó el arquero, que debutó profesionalmente en Espoli y tuvo pasos por El Nacional, Deportivo Quito e Independiente del Valle, antes de llegar a Guayaquil.

Respecto a su salida de Emelec, Bone explicó que el club decidió no renovar su contrato en 2022, pero aseguró que no quedó resentido: “Cumplí todos los años de contrato que tuve, no me quedaron años pendientes. Me fui tranquilo”.

Miguel Iturralde y su camino en Copa Ecuador

El club Miguel Iturralde, representante de la Segunda Categoría de Pichincha, ha logrado destacarse este año tanto por su rendimiento deportivo como por situaciones inusuales. En su última presentación, el encuentro tuvo que ser detenido temporalmente debido a un ataque de abejas que afectó a jugadores y asistentes.

El equipo mantiene intacta su ilusión de avanzar en el torneo, y ve el partido contra Emelec como una oportunidad para mostrar su nivel ante un rival de Primera División. La dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores han manifestado que su objetivo es claro: competir con seriedad y buscar la clasificación a los octavos de final.

Detalles del partido y transmisión

El duelo entre Miguel Iturralde y Emelec está programado para este miércoles 30 de julio a las 18:30, y se disputará en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito. El encuentro corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa Ecuador 2024, certamen organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Los aficionados podrán seguir el partido a través de la señal de DSports y en TV abierta por Teleamazonas.