Convenio entre UNIR y AME impulsa becas y capacitación en Manabí

La Universidad La Rioja (UNIR) de España y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) anunciaron el miércoles 27 de agosto de 2025 en Portoviejo, Manabí, la entrega de 120 becas completas de tercer y cuarto nivel para funcionarios municipales y sus familiares, con el objetivo de fortalecer la formación profesional y el liderazgo local.

Convenio para la formación profesional

La Universidad La Rioja (UNIR) y la AME firmaron un convenio hace semanas para implementar un programa de 120 becas completas destinadas a funcionarios municipales y sus familias en todo Ecuador. El anuncio se realizó en la sede de la regional 4 de AME, ubicada en Portoviejo, con la presencia de Rosalía Arteaga, presidenta de UNIR en Ecuador, y Eduardo Hernández, coordinador de la regional 4 de AME. Las becas cubrirán estudios de pregrado y posgrado, según informó Mairelis Sánchez, directora de UNIR.

El programa busca beneficiar a los 221 municipios representados por AME, con un enfoque en mejorar las capacidades técnicas de los funcionarios. “Queremos que la UNIR llegue a todas las regiones del país. En Manabí hemos encontrado una gran acogida para desarrollar este proyecto”, afirmó Arteaga durante el evento.

Proceso de inscripción y plazos

Los interesados en las 120 becas deben registrarse antes del 15 de septiembre de 2025 a través de la página web oficial de UNIR, según explicó Sánchez. La directora destacó que, si la demanda supera las expectativas, el número de becas podría incrementarse. “En esta primera fase entregaremos 120 becas, pero estamos abiertos a ampliar la oferta según las necesidades”, señaló.

El proceso de selección será gestionado por UNIR, asegurando transparencia y equidad en la asignación. Los beneficiarios podrán acceder a programas de tercer nivel (pregrado) y cuarto nivel (maestrías) en diversas áreas académicas.

Charlas de liderazgo en Manabí

Además de las becas, UNIR y AME organizaron charlas magistrales sobre liderazgo en Portoviejo y Montecristi el mismo miércoles 27 de agosto. Estas actividades, realizadas en el Salón de la Ciudad de Portoviejo y en la sede de AME, contaron con la participación de alcaldes y concejales de la provincia de Manabí. Arteaga explicó que las charlas buscan fortalecer las habilidades de liderazgo de los funcionarios municipales.

“En Ecuador, hay carencias en liderazgo. Los alcaldes y funcionarios ejercen un rol clave, y estas charlas ofrecen herramientas para que sea más eficiente”, detalló Arteaga. Las sesiones abordaron temas como gestión efectiva, toma de decisiones y trabajo en equipo, con el objetivo de mejorar la administración local.

Impacto esperado del programa

El convenio entre UNIR y AME no solo busca capacitar a los funcionarios, sino también generar un impacto positivo en la gestión municipal. Hernández destacó que estas iniciativas fortalecen la descentralización y el desarrollo sostenible en los municipios ecuatorianos. “Este programa es un paso hacia una gestión municipal más preparada y profesional”, afirmó.

El proyecto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente en educación de calidad y fortalecimiento institucional, promoviendo una administración pública más eficiente en Ecuador.